Arrestato il "truffatore di Tinder" in Georgia. Così raggirava le sue vittime

Simon Leviev, meglio conosciuto come il “truffatore di Tinder” è stato arrestato in Georgia, all’arrivo all’aeroporto di Batumi, nel sud-ovest del Paese. L’uomo, 34 anni, è diventato noto in tutto il mondo grazie al documentario “Tinder Swindler” (2022), che ripercorre come abbia truffato donne scandinave per 10 milioni di euro. In base alle prime informazioni a disposizione, è stato arrestato su mandato dell’Interpol, ma al momento non sono note le accuse a suo carico.

Tra il 2017 e il 2019, Leviev avrebbe utilizzato Tinder per spacciarsi per figlio del miliardario Lev Leviev – magnate dei diamanti – per spennare le donne iscritte alla celebre app di incontri. La storia dell’uomo è emersa grazie a un’inchiesta di un giornalista israeliano e del tabloid norvegese Verdens Gang. Leviev – all’anagrafe Shimon Yehuda Hayut – contattava donne scandinave sull’app. Dopo aver guadagnato la loro fiducia con messe in scena, sarebbe riuscito a ottenere denaro. Il 34enne ha respinto tutte le accuse nei suoi confronti. Ha affermato di non essere "un impostore", ma un "legittimo imprenditore" che ha fatto fortuna con i bitcoin.

Nonostante ciò, è stato condannato a quindici mesi di carcere per frode, falsificazione e furto. Arrestato nel 2019 in Grecia con un passaporto falso, è stato estradato in Israele ma è riuscito a evitare di scontare tutta la pena in carcere grazie alla pandemia da Covid-19. L’uomo è stato inoltre condannato a pagare 35.000 sterline di risarcimento alle vittime e una multa di circa 4.600 sterline per possesso di passaporto falso.

Ora un nuovo arresto. Interpellato dall’Afp, il portavoce del ministero degli Interni georgiano Tato Kuchava ha confermato che l’arresto è avvenuto all’aeroporto di Batumi con mandato di cattura internazionale.

Gli avvocati dell’uomo hanno dichiarato ai media israeliani di. "Ho parlato con lui stamattina dopo il suo arresto, ma non ne comprendiamo ancora il motivo" quanto dichiarato: "Ha viaggiato liberamente in tutto il mondo".