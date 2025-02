Attacco col coltello a Berlino: un ferito grave al memoriale dell'Olocausto

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo attacco al coltello in Germania: le notizie sono ancora frammentarie ma diverse persone sono state colpite nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del monumento all'Olocausto a Berlino. Una persona, un turista spagnolo, è grave ma non è in pericolo di vita. Non si hanno ancora notizie certe dalla Capitale tedesca ma al momento la polizia riferisce che il responsabile, o i responsabili, sono in fuga. Gli agenti hanno recintato la zona e stanno battendo a tappeto le aree circostanti. Non sono chiari i motivi dell'attacco, ancora non sono stati ascoltati nemmeno i testimoni. Davanti al memoriale sorge anche l'Ambasciata americana in Germania.

L'aggressione si è verificata attorno alle 18 nel campo della stele del Memoriale degli ebrei assassinati in Europa nel quartiere Mitte. Il Bundestag, il parlamento tedesco, sorge a breve distanza dal luogo dell'attacco. " La vittima è un maschio, ferito da un'arma da taglio. È in ospedale. Non ci sono ancora informazioni sull'identità dell'uomo. L'arma del delitto non è ancora stata ritrovata. L'autore del reato è latitante.

Testimoni affermano di aver visto un uomo scappare", ha riferito il portavoce della polizia alla stampa tedesca. Attorno alle 21 è stato arrestato un uomo,di aver condotto l'attentato. Non sono state fornite indicazioni sull'aggressore.

Articolo in aggiornamento