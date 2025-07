Attacco con coltello in Finlandia: diversi feriti in un centro commerciale. Fermato un uomo

Diverse persone sono state ferite da un aggressore armato di coltello in un centro commerciale della città di Tampere, in Finlandia. L'accoltellatore è stato quindi bloccato dalla polizia e arrestato e ai feriti sono stati forniti i primi soccorsi, dice la stampa locale, fra cui il sito Helsingin Sanomat. Al momento non è chiaro quante siano le persone che sono state colpite. Un comunicato della Polizia precisa che "la situazione non costituisce più un pericolo". E aggiunge che "alle vittime vengono assicurati i primi soccorsi".

Un video diffuso da Yle mostra una forte presenza di polizia e ambulanze davanti al centro commerciale, che è stato isolato.

Il quotidiano finlandese Aamulehti riferisce che la polizia ha bloccato tutte le porte del centro commerciale Ratine e che alle persone non è permesso entrare né uscire dal mall. I testimoni dell'attacco sono stati portati al secondo piano del centro commerciale per essere interrogati.