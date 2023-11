Orrore in pieno centro a Madrid, sparano in faccia al fondatore di Vox

Orrere in piano centro a Madrid, sparano in faccia al fondatore di Vox

Grave attentato in Spagna, dove l'ex presidente del Partito Popolare della Catalogna e fondatore di Vox, Alejo Vidal Quadras, si trova ora in gravissime condizioni. L'uomo, di 78 anni, è stato colpito in faccia da un colpo di pistola in via Núñez de Balboa, in pieno centro di Madrid. L'attentatore è riuscito a fuggire e a far perdere le sue tracce. Vidal Quadrqas stava camminando da solo quando un uomo gli si è avvicinato a una distanza di due metri per poi fare fuoco. L'ex deputato pare sia stato colpito nella zona della mandibola e il proiettile sarebbe riuscito a uscire.