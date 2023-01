L'aereo ha un problema al motore: così i passeggeri hanno "perso" il Capodanno

Un Capodanno decisamente fuori dall'ordinario per i 214 passeggeri a bordo del volo dello United Los Angeles-Sydney. A causa di una perdita di olio al motore, il velivo è infatti stato costretto a effetturare un atterraggio d'emergenza in un'isola situata in mezzo al Pacifico.

A causa del problema meccanico e del successivo atterraggio, i passeggeri hanno di fatto saltato il Capodanno, trovandosi avanti nel tempo per via del fuso orario.

Tutto comincia nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, quando il Boeing 787 di United Airlines decolla dall'aeroporto di Los Angeles alla volta di Sydney (Australia). A bordo 214 persone (48 in Business class, 17 in Premium economy e 149 in Economy).

A causa della perdita d'olio riscontrata a uno dei motori durante il viaggio, il pilota ha dato avvio a tutte le procedure per effettuare un atterraggio d'emergeza e l'aereo è stato dirottato verso l'aerostazione di Pago Pago, nelle Samoa Americane, in pieno Pacifico.

L’isola di Tutuila, dove è collocata Pago Pago, si trova a est della Linea internazionale del cambio di data, motivo per cui c'è stato un salto in avanti nel tempo di ben 24 ore. In pratica, dalle 3.29 della notte del 31 dicembre i passeggeri sono stati "catapultati" alle 3.30 della notte del 1 gennaio. Nessun festeggiamento di Capodanno, dunque.

A parte la preoccupazione per l'atterraggio d'emergenza, una situazione che genera sempre un po' di timore, alcune persone a bordo dell'aereo hanno protestato proprio per non aver avuto la possibilità di festeggiare la fine del 2022 e l'inizio del 2023. Altri, invece, hanno preso di buon grado la vicenda, esprimendo entusiasmo per l'improvviso cambio di programma.

Atterrati a Pago Pago, i passeggeri hanno avuto infatti la possibilità di girare per l'isola. Nessun brindisi sulla baia di Sydney, come molti avevano programmato, ma di certo si è trattato di un Capodanno piuttosto originale.

Compresa la situazione, la United Airlines ha inviato un secondo Boeing 787 per recuperare i passeggeri. Il volo, partito dall'Australia, è effettivamente tornato indietro nel tempo. In poche ore sono state avviate tutte le procedure di imbarco, quando però l'aereo è partito, superando la Linea internazionale, è stato catapultato in avanti, al primo di gennaio. I passeggeri sono arrivati in Australia alle 6.52 del mattino dell'1 gennaio 2023.