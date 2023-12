Matrimoni tra morti: la folle usanza che dilaga in Cina

Celebrare matrimoni post mortem per evitare di finire sottoterra da scapoli: sembra assurdo ma dietro questa pratica, diffusissima da millenni in Cina, si nasconde un vero e proprio business decisamente fiorente, Nonostante il fatto che si faccia riferimento a un'usanza non desueta, quantomeno nel Paese, c'è chi inizia comunque a chiedere con più forza di elimimarla una volta per tutte.

L'ultimo episodio, di cui si è discusso parecchio negli ultimi tempi, è quello relativo alla "vendita" da sposa di una ragazzina di 16 anni originaria della contea di Guanxian, provincia orientale dello Shandong, in Cina. La salma dell'adolescente, morta suicida dopo essersi lanciata nel vuoto dal nono piano di uno stabile ancora in fase di costruzione, è stata infatti ceduta dietro lauto compenso dai suoi genitori adottivi alla famiglia di un giovane, anch'egli deceduto recentemente. Celebrato il matrimonio post mortem, ora i due ragazzi condividono la medesima sepoltura.

A denunciare l'episodio ai media locali, riaccendendo il fuoco delle polemiche su questa pratica molto diffusa in Cina, è stato il padre biologico della 16enne. Quest'ultimo ha puntato il dito contro i genitori adottivi, accusandoli di aver compiuto degli abusi nei confronti della ragazzina, che proprio a causa di tali vicissitudini avrebbe deciso di farla finita. Non solo, dato che neppure dopo la morte averebbero lasciato in pace la giovane, vendendola per combinare le nozze post mortem per una cifra di 66mila yuan, al cambio pari all'incirca a 8.500 euro. Il passaggio di denaro è stato confermato anche dalle autorità preposte alle indagini sul caso: il segretario locale del Partito si è esposto per chiedere l'abbandono di questa usanza, promettendo di portare avanti una campagna di sensibilizzazione nei paesi e nelle aree rurali, le zone in cui questa è maggiormente radicata.

Le nozze post mortem, note con il nome di "yinhun" si svolgono in modo semplice: i familiari di un defunto cercano per quest'ultimo una sposa, anch'ella morta, dopo di che i due novelli coniugi vengono seppelliti insieme, cosa di buon auspicio per entrambe le famiglie. Non è inusuale, specie nella Cina moderna, che gli uomini non riescano a convolare a nozze mentre sono ancora in vita: il numero dei matrimoni è infatti crollato repentinamente in appena 10 anni. Senza considerare che le politiche del figlio unico, spinte in avanti fino a tempi recenti, hanno portato a uno squilibrio di genere molto netto, dato che si prediligeva far nascere un figlio maschio. Squilibrio che fa sentire i suoi effetti con maggior forza proprio nelle zone rurali.

La ricerca di spose post mortem ha alimentato uno squallido business. Nel 2021, ancora una volta nello Shandong, tre becchini furono arrestati per aver rubato le ceneri di una giovane e aver tentato di venderle a una famiglia che aveva appena perso un figlio. Sempre due anni fa, nel Gansu, un uomo fu condannato a morte per aver assassinato due ragazze e per aver poi tentato di vendere i loro corpi: per la prima intascò 35mila yuan, mentre la seconda vendita non riuscì perché l'uomo fu arrestato durantre le trattative. Il mercato negli ultimi anni è cresciuto, passando da 30mila yuan di circa 10 anni fa ai quasi 100mila attuali.