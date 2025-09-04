Auto sulla folla: numerosi bambini feriti a Berlino

Auto sulla folla a Berlino all'ora di pranzo. Le notizie che arrivano dalla Germania, ancora frammentarie, riferiscono che l'incidente si è verificato a Berlino-Wedding sulla Seestraße all'angolo con Dohnagestell. Non si hanno ancora notizie di morti ma pare non ce ne siano, anche se i feriti sono numerosi e sarebbero in larga parte bambini.

L'auto, una BMW, si è schiantata contro un gruppo di 15 persone composto prevalentemente da minori di età compresa tra 7 e 8 anni mentre effettuava una svolta, per questo motivo tra le ipotesi più accreditate c'è quella di un incidente. I bambini feriti sono in tutto 3 ma nessuno di loro è in gravi condizioni. Anche una delle operatrici che erano coi bambini è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita ma le sue condizioni sarebbero comunque gravi.

Il conducente, invece, è rimasto illeso ed è stato fotografato poggiato davanti alla sua auto mentre conferiva con gli agenti della polizia durante un primo interrogatorio. Su di lui sono stati disposti gli esami tossicologici del sangue.

Articolo in aggiornamento