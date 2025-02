Auto sulla folla a Monaco di Baviera, almeno 15 feriti

immagine di repertorio

A Monaco di Baviera un'auto è piombata su un corteo di persone, facendo circa 15 feriti. Ancora non è noto cosa sia accaduto, se dietro via una matrice o se sia trattato di un incidente. Un testimone ha però raccontato che l'auto avrebbe guidato intenzionalmente verso il gruppo di persone con l'obiettivo di colpirle, accelerando poco prima di colpire. Il conducente dell'auto, una Mini di colore grigio, è stato arrestato, così come conferma la polizia. Il quotidiano Bild riferisce che secondo alcune persone che si trovavano sul posto sono stati esplosi alcuni colpi di pistola e non è chiaro se a sparare sia stata la polizia, con l'obiettivo di concludere l'arresto, oppure la persona alla guida.

I fatti si sono svolti attorno alle 10.30 del mattino e pare che fosse in atto uno sciopero dei dipendenti dell'amministrazione comunale, che avevano deciso di scioperare per chiedere un aumento di salario dell'8%.

A proclamare lo sciopero di tutto il personale pubblico è stato il, l'Unione dei sindacati del settore dei servizi, che viene spesso abbreviato come "Verdi" in Germania, ma che non ha nulla a che fare con il partito dei Verdi o con i gruppi ambientalisti.

Articolo in aggiornamento