Auto sulla folla a Stoccarda: ci sono feriti. Nessuna pista è esclusa

Grave incidente a Stoccarda, dove un'auto è finita su un gruppo di persone in Charlottenstraße, una delle arterie più trafficate della città tedesca. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 18 e l'auto coinvolta è una Mercedes Classe G, un grosso suv piuttosto resistente. L'auto è piombata addosso ad alcune persone che attendevano il treno di superficie alla fermata della metropolitana leggera Olgaeck e si sono registrati numerosi feriti. " Il numero esatto non è ancora stato determinato. Ci sono anche feriti gravi ", ha riferito in un primo momento la polizia di Stoccarda. Alcuni testimoni riferiscono anche che tra le vittime ci siano una mamma e un bambino in passeggino. Al momento non è esclusa nessuna pista e il conducente è stato arrestato.

" Secondo le informazioni attuali, nell'incidente di Olgaeck sono rimaste ferite otto persone, tre delle quali in modo grave. Almeno una persona necessita di rianimazione. Le operazioni di soccorso sono in pieno svolgimento.

Al momento non ci sono prove di un attacco o di un atto deliberato

Non vi è alcun ulteriore pericolo per la popolazione", ha fatto sapere la polizia in una nota pubblicata anche sui social. "", dice ancora la polizia di Stoccarda.

