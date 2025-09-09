"Avevamo divorziato prima dei Coldplay": la verità del marito di Kristin Cabot

Ve li ricordate gli amanti più famosi del mondo ripresi dalla Kiss-cam al concerto dei Coldplay le cui vite sono cambiate radicalmente dopo quei pochi secondi? Stiamo parlando di Andy Baron, ormai ex amministratore delegato di un'azienda di dati e di Kristin Cabot, dirigente risorse umane della stessa azienda. Per la prima volta, nelle ultime ore ha spiegato la sua verità la portavoce del marito di Kristin, Andrew Cabot, che ha spiegato come stavano davvero le cose.

"Avevamo già divorziato"

Anche se non direttamente, è la prima volta che il marito, anzi l'ex marito, parla da quando la foto della moglie è diventata virale a luglio. Una portavoce dell'imprenditore 61enne del Massachusetts ha dichiarato alla rivista People che lui e sua moglie, Kristin Cabot, " si erano separati in privato e amichevolmente diverse settimane prima del concerto dei Coldplay ". La portavoce ha aggiunto in una nota che " la loro decisione di divorziare era già in corso da prima di quella sera ".

L'auspicio di Cabot

Questa rivelazione non rimetterà le cose a posto, ossia la gogna mediatica alla quale loro malgrado sono stati sottoposti i protagonisti per intere settimane pagandone le conseguenze anche sul piano professionale ma adesso Andrew Cabot chiede che venga abbassato definitivamente il sipario su questa vicenda. " Ora che la richiesta di divorzio è pubblica, Andrew spera che questo ponga fine alle speculazioni in modo irrispettoso e consenta alla sua famiglia di godere della privacy a cui ha sempre tenuto. "Non verranno rilasciati ulteriori commenti pubblici ", ha aggiunto la portavoce.

Cosa era successo

Come ricorda People, Andrew Cabot è l'amministratore delegato di Privateer Rum: l'uomo ha due figli da un precedente matrimonio mentre con Kristin non hanno prole in comune. Neanche una della band più famose del mondo poteva immaginare cosa sarebbe successo da quell'inquadratura: sul momento ha suscitato risate e curiosità tra il pubblico e ha spinto il cantante dei Coldplay, Chris Martin, a ironizzare sull'imbarazzo. " Guardate questi due. State bene ", ha detto al pubblico secondo un filmato del concerto ampiamente diffuso online. " State bene. Oh, cosa? O hanno una relazione o sono solo molto timidi".

Pochi giorni dopo, però, la situazione è precipitata dopo il richiamo dell'azienda Astronomer:

Byron e Cabot si sono dimessi dall'azienda dopo che lo scandalo è diventato virale. L' intera vicenda ha generato migliaia di meme e prese in giro portando i due ex colleghi alla ribalta internazionale per alcuni giorni.