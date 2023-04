Bimba di 5 anni violentata e uccisa, fermato un 15enne: l'orrore in Francia

Francia sotto choc per quanto accaduto Rambervillers, nel dipartimento francese dei Vosgi, dove una bambina di cinque anni è stata trovata morta in un sacco della spazzatura. I genitori avevano denunciato la scomparsa della piccola nel primo pomeriggio di martedì, attorno alle ore 15.00, poco più tardi il macabro rinvenimento. La caccia al responsabile è durata poco, con il fermo di un 15enne già noto per abusi sessuali sui minori.

Orrore in Francia

“La bambina è stata trovata in un appartamento, senza vita”, ha confermato il sindaco del comune transalpino Jean-Pierre Michel: “Prima sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, sono stati loro a scoprire il cadavere, e poi sono arrivati i soccorsi: i sanitari hanno provato a fare il massaggio cardiaco, ma non c’è stato niente da fare, era troppo tardi” , le sue parole riportatate da BFMTV.

Secondo il quotidiano locale Le Républicain Lorrain, il corpo della vittima è stato ritrovato in un sacco della spazzatura nell'appartamento situato a un centinaio di metri dalla sua abitazione. Come anticipato, in manette un giovane di 15 anni, già nel mirino delle autorità per abusi sessuali su minori. Interpellata dai giornalisti, una vicina di casa del killer ha raccontato quanto accaduto nel pomeriggio: “Il ragazzo è venuto da mio padre verso le 14/14.30 per chiedergli dove potevamo mettere i bidoni della spazzatura. Mio padre glielo ha detto, eppure doveva saperlo perché vive qui da più di un mese” .

Ma non solo. Gli strani atteggiamenti del giovane avevano già attirato l’attenzione della famiglia, tanto da pensare a problemi psichici: “Penso che abbia un piccolo cedimento mentale. A volte lo vedevamo parlare con la sua moto. Le diceva: ‘Stai lì, torno tra cinque minuti’”. Ma nessuno si aspettava una tragedia di queste proporzioni: “Mia madre è molto scioccata, siamo tutti molto sconcertati”. Così, invece, un altro residente di Rambervillers, comune abitato da appena cinque mila anime: “Se lo avessero fatto a mia figlia… sarei impazzito. Se fossi il padre della bambina, avrei spaccato tutto”.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il 15enne avrebbe tentato di portare fuori strada gli investigatori. La conferma è arrivata anche dal sindaco Michel: l’adolescente avrebbe contattato la polizia per denunciare la scoperta del cadavere della bambina nell’appartamento di sua madre, così da allontanare ogni sospetto su di lui. Depistaggio senza successo: già dopo pochi minuti il quadro era tragicamente chiaro.