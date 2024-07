Biden, check up dopo il dibattito: "Sto bene". Ma per l'80% degli americani è "troppo vecchio"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono giorni convulsi per Joe Biden, finito sotto la lente dei riflettori in seguito al disastroso dibattito tv di una settimana fa con Donald Trump. Il presidente in carica ha incontrato a porte chiuse gli oltre 20 governatori dem dopo essersi sottoposto ad un checkup medico, spiegando loro di star bene. L'obiettivo dell'inquilino della Casa Bianca è uno: rassicurare i suoi stessi alleati in merito alle proprie condizioni di salute e convincere l'elettorato statunitense di essere l'uomo giusto per scongiurare un Trump bis. I sondaggi sono tuttavia emblematici. Secondo i dati riportati dal Wall Street Journal, il vantaggio di The Donald su Biden su base nazionale si aggirerebbe intorno al 6%, mentre l'80% degli elettori lo considera "troppo vecchio" per ricoprire la presidenza degli Stati Uniti.

Le rassicurazioni di Biden e la risposta dei governatori

Secondo quanto riportato da Politico, Biden ha rivelato ai governatori dem di essersi sottoposto ad un checkup medico e che il controllo è andato bene. In precedenza la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aveva detto che il presidente era stato sottoposto agli ultimi esami medici di routine a febbraio. Il governatore del Minnesota Tim Waltz ha dichiarato che Biden è " idoneo all'incarico ". " Nessuno di noi nega che giovedì sera (il duello tv della scorsa settimana con Donald Trump ndr) sia stata una brutta prestazione. È stato un brutto colpo, se vogliamo, ma non ha alcun impatto su ciò che credo: sta dando il massimo ", ha aggiunto.

" Crediamo che quando ami qualcuno, gli dici la verità. E penso che siamo entrati e siamo stati onesti riguardo al feedback che stavamo ricevendo. Siamo stati onesti riguardo alle preoccupazioni che sentiamo dalle persone ", ha invece affermato il governatore del Maryland, Wes Moore. " E siamo anche onesti sul fatto che, mentre il presidente continuava a dirci e a dimostrarci ci stava dentro, abbiamo detto che saremmo stati al suo fianco ", ha continuato. Gli ha fatto eco la governatrice di New York, Kathy Hochul. " Sono qui per dirvi oggi: il presidente Joe Biden è qui per vincere. E tutti noi abbiamo detto di avergli promesso il nostro sostegno perché la posta in gioco non potrebbe essere più alta ", ha spiegato Hochul.

Durante l'incontro durato un'ora, sul quale c'era grande attenzione a causa delle crescenti preoccupazioni per la salute di Biden, un governatore ha chiesto al presidente delle sue condizioni fisiche. Il capo della Casa Bianca ha risposto di essersi sottoposto a un controllo nei giorni scorsi e ha detto di essere in buona salute. Secondo una persona che ha familiarità con l'agenda del presidente, Biden ha fatto riferimento a un breve controllo effettuato da un medico della Casa Bianca nei giorni successivi al dibattito a causa dei persistenti sintomi dell'influenza. L'esame, ha aggiunto la stessa persona, è stato breve e non ha previsto test importanti.

Cosa dicono i sondaggi e cosa pensano gli elettori

In privato, tuttavia, almeno due membri dello staff hanno espresso preoccupazione per il percorso futuro di Biden, che durante il faccia a faccia con i governatori ha ribadito che non abbandonerà la corsa alla Casa Bianca e di voler partecipare " per vincerla ".

Lo stesso Biden si è anche assunto la responsabilità per la scarsa performance al dibattito, spiegando di aver sbagliato a non ascoltare il suo staff che gli diceva di rallentare il programma. Una quarta persona a conoscenza dell'incontro ha affermato che i governatori hanno esortato Biden a concentrarsi maggiormente in campagna sulle questioni economiche piuttosto che sulla politica estera.

Ci sono poi i sondaggi. Quelli del New York Times, della CBS e del Wall Street Journal, tutti condotti dopo il dibattito con Trump, mostrano un forte calo del sostegno a Biden. In base a un altro sondaggio Kamala Harris, 59 anni, sarebbe stata indietro solo di un punto percentuale rispetto a Trump, con il 42% contro il 43%.

L'80% degli elettori ritiene inoltre l'attuale presidenteper governare. Biden èinoltre indietro rispetto al suo avversario del 42% contro il 48%, con unin calo al 34%.