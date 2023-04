Gaffe di Biden in Irlanda: confonde gli All Blacks con soldati britannici

Nuovo scivolone per il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che durante la sua visita in Irlanda ha fatto clamorosamente confusione fra squadre di rugby e reparti militari. Ma andiamo con ordine.

La visita a Dublino

In queste ore Biden si trova in Irlanda per un viaggio di quattro giorni. Proprio nel corso della giornata di oggi, ha raggiunto la residenza di Aras an Uachtarain per incontrare il Capo di Stato irlandese Michael D. Higgins. Previsto anche un colloquio col primo ministro Leo Varadkar e un intervento alle due Camere riunite del Parlamento irlandese.

Gli stessi antenati di Biden provengono dall'Irlanda, aneddoto sul quale il presidente Usa ha scherzato mentre visitava un mercato locale e una gastronomia a Dundalk. " Non so perché accidenti i miei antenati se ne siano andati da qui. È bellissimo ", ha dichiarato. Sembra che gli avi del presidente abbiano lasciato il Paese a seguito di una devastante carestia avvenuta nel lontano 1840. " Mi sembra di tornare a casa ", ha confessato Biden ai giornalisti, come riportato da Cnn.

E sarà allora stata l'emozione, forse, a far commettere al leader americano l'ennesima gaffe clamorosa.

Lo scivolone con gli All Blacks

Proprio nel corso della giornata di ieri, mercoledì 12 aprile, mentre era in un pub di Dundalk, a nord di Dublino, il presidente ha lasciato tutti di stucco durante il suo brindisi.

Esaltato dal momento, Biden ha alzato un calice di birra, facendo qualche battuta di spirito. Preso nel discorso, ha poi cominciato a intessere le lodi di un suo lontano cugino irlandese, tale Rob Kearney, presente nel locale. Kearney è un ex giocatore della nazionale di rugby dei Verdi. Ed è qui che è arrivata la gaffe.

In qualità di giocatore, Kearney prese parte allo scontro che portò all'Irlanda una storica vittoria contro i neozelandesi. Riferendosi al parente, però, Biden lo descrive come un campione in grado di "gonfiare come una zampogna ("beat the hell out") a rugby i Black and Tans ". Black and Tans? E chi fine hanno fatto gli All Blacks? I giocatori della Nuova Zelanda, infatti, vengono chiamati All Blacks, non certo Black and Tans. I Black and Tans sono ben altro, peccato che il presidente Usa, non nuovo a certi lapsus, abbia fatto confusione.

I Black and Tans sono un comparto militare britannico che operò durante la guerra di indipendenza irlandese. Il loro nome non rievoca bei ricordi nella gente del posto, dato che i soldati terrorizzarono la popolazione cattolico-irlandese dell'Ulster nel corso della sanguinosa guerra civile dei Troubles. I Black and Tans vengono ricordati per le loro esecuzioni e gli atti di violenza commessi nei confronti dei rivoltosi irlandesi.

Insomma, oltre all'errore, pure la rievocazione involontaria di pagine di storia decisamente fosche. La Casa Bianca ha poi tentato di correre ai ripari, apportando delle correzioni nella trascrizione. La gaffe, però, non è certo sfuggita ai media.