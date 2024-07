"Biden si ritira e Kamala è patetica". L'affondo di Trump dopo il dibattito

Seduto su un golf cart, in un momento di relax personale, Donald Trump si è lasciato andare in commenti poco lusinghieri nei confronti del suo rivale Joe Biden. Riferendosi al confronto televisivo avuto con l'attuale inquilino della Casa Bianca, il tycoon ha definito il presidente " un mucchio di m***a rotto " sull'orlo di " abbandonare la corsa (elettorale) ". Non sappiamo quando e dove sia stata girata la clip, offerta da una fonte anonima al sito The Daily Beast. " Si è semplicemente ritirato, si sta ritirando dalla corsa. L'ho tirato fuori dal... e questo significa che abbiamo Kamala ", si sente Trump affermare nella stessa clip. Tra le altre affermazioni, il tycoon ha etichettato il leader cinese Xi Jinping " un uomo feroce, un tipo molto duro " che Biden potrebbe non essere in grado di gestire.

Le frasi di Trump su Biden

Nel suddetto video, l'ex presidente statunitense chiede alla persona che tiene la telecamera cosa pensa della sua performance nel dibattito. Mentre gli viene detto che è stato " fantastico " e " incredibile ", Trump continua a blaterare senza mezzi termini, presumibilmente riferendosi a Biden: " Guarda quel vecchio, rotto mucchio di m***a ". Dopo aver annunciato che il presidente si dimetterà e passerà il testimone a Kamala Harris, il tycoon ha dichiarato un'altra frase emblematica: " Penso che sarà migliore " come avversaria. " È così cattiva. È così patetica. È così fottutamente cattiva ", ha proseguito, tirandosi su i guanti.

Tornando a parlare di Biden, Trump ha chiesto al suo interlocutore: " Riesci a immaginare quel tizio che ha a che fare con Putin? E con il presidente della Cina, che è una persona feroce. È un uomo feroce, un tipo molto duro. E loro lo vedono ". Prima di andarsene, l'ex presidente ha ribadito: " Ma hanno appena annunciato che probabilmente si ritirerà. Continuate a metterlo KO, eh? ".

Contattato per un commento da The Daily Beast, il portavoce della campagna di Trump, Stephen Cheung, ha risposto con un comunicato usato in precedenza: " Ogni democratico che chiede a "Crooked Joe Biden" di dimettersi è stato un tempo un sostenitore di Biden e delle sue politiche fallimentari che hanno portato a un'inflazione estrema, a una frontiera aperta e al caos in patria e all'estero ".

" Non fraintendete che i democratici, i media mainstream e la palude si siano accordati per nascondere la verità al pubblico americano: Joe Biden è debole, fallito, disonesto e non adatto alla Casa Bianca ", si legge nella dichiarazione, attribuita ai consulenti della campagna elettorale Chris LaCivita e Susie Wiles. " Ognuno di loro ha mentito sullo stato cognitivo di Joe Biden e ha sostenuto le sue politiche disastrose negli ultimi quattro anni, in particolare la Cackling Copilot Kamala Harris ", si è quindi concluso l'intervento.

La sfida di The Donald

Il commento si è concluso con un annuncio chiaro: Trump " sconfiggerà qualsiasi democratico il 5 novembre perché ha una comprovata esperienza e un programma per rendere l'America di nuovo grande ". L'entourage di Biden ha negato che l'attuale candidato Dem si dimetterà, mentre la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha dichiarato ai giornalisti che il presidente " non lo prenderà assolutamente in considerazione ". Tuttavia, lo stesso Biden avrebbe confidato ai suoi alleati chiave di rendersi conto che la performance che offrirà nei prossimi giorni sarà fondamentale se vorrà avrà qualche speranza di salvare la sua campagna elettorale (questo secondo il New York Times. un portavoce della campagna di Biden ha negato la ricostruzione definendola " falsa ").

Numeri alla mano, Trump, candidato alla Casa Bianca del Partito repubblicano, gode di un vantaggio di sei punti percentuali a livello nazionale sul suo avversario democratico Biden, stando a un nuovo sondaggio pubblicato dal quotidiano Wall Street Journal in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre.

Il sondaggio, effettuato tra il 29 giugno e il 2 luglio - pochi giorni dopo il primo dibattito presidenziale tra i due candidati - ha coinvolto in tutto 1.500 elettori registrati. L'80 per cento dei partecipanti al sondaggio ritiene che il presidente Joe Biden sia troppo anziano per un secondo mandato alla Casa Bianca, e persino tra i soli elettori democratici la percentuale è del 76 per cento. Il divario tra i due candidati è il più ampio mai rilevato dal quotidiano dalla fine del 2021.

Un ulteriore segnale dell'indebolimento della candidatura di Biden è l'ulteriore calo della sua percentuale di gradimento: solo il 34 per cento degli intervistati ha espresso un parere positivo in merito all'inquilino della Casa Bianca. Meno del 40 per cento degli intervistati approva l'operato del presidente sui fronti del contenimento dell'inflazione, dell'immigrazione e della gestione dell'economia in generale.

Anche la candidatura di Trump, comunque, suscita sentimenti assai contrastanti tra gli elettori: il 47 per cento degli intervistati ha affermato che se potesse, sostituirebbe entrambi i candidati alla presidenza; il 53 per cento ha dichiarato che nessuno dei candidati alla Casa Bianca suscita il suo entusiasmo.