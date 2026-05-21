Bimba di 2 anni dimenticata in auto dal padre: muore dopo ore al caldo

Una bambina di appena due anni è morta dopo essere rimasta per ore chiusa nell’auto del padre durante una giornata segnata da temperature elevate. La tragedia è avvenuta a Brión, piccolo comune della Galizia, nel nord-ovest della Spagna, dove la piccola sarebbe stata dimenticata accidentalmente all’interno della vettura mentre il padre si recava al lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina è rimasta sola nell’abitacolo per oltre sei ore. Quando è stata ritrovata era già in arresto cardiaco. I soccorsi hanno tentato disperatamente di salvarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Il padre pensava di averla accompagnata all’asilo

La vicenda, che ha sconvolto l’intera comunità locale, si sarebbe consumata durante una normale mattina. L’uomo aveva accompagnato il figlio maggiore a scuola e avrebbe dovuto lasciare anche la bambina all’asilo nido. Durante il tragitto, però, una telefonata lo avrebbe distratto facendogli perdere la routine abituale. Convinto di aver completato il percorso previsto, il padre si è diretto al lavoro senza accorgersi che la figlia era ancora seduta in auto.

L’allarme lanciato dalla madre

L’errore è emerso soltanto nel pomeriggio, intorno alle 15.00. Quando la madre è andata all’asilo per prendere la figlia, il personale le ha spiegato che la bambina quella mattina non era mai arrivata. A quel punto i genitori hanno immediatamente dato l’allarme e chiamato i soccorsi. La piccola è stata trovata all’interno della vettura ormai priva di sensi e trasferita d’urgenza al presidio sanitario di Bertamiráns. I medici hanno tentato le manovre di rianimazione, ma la bambina è morta poco dopo.

Il caldo e le ore trascorse in macchina

Le temperature elevate registrate in Galizia nelle ore centrali della giornata avrebbero avuto un ruolo decisivo nel drammatico epilogo. Anche con temperature esterne considerate non estreme, l’abitacolo di un’auto chiusa può trasformarsi rapidamente in una trappola mortale, raggiungendo valori altissimi nel giro di pochi minuti. Gli investigatori stanno ora cercando di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’accaduto. Sul caso indaga la Polizia giudiziaria della Guardia Civil, mentre alla famiglia è stato offerto supporto psicologico specializzato.

Proclamati due giorni di lutto

La morte della bambina ha gettato nello sconforto l’intera cittadina di Brión. Il Comune ha proclamato due giorni di lutto ufficiale e disposto le bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici. In un messaggio diffuso sui social, l’amministrazione comunale ha espresso vicinanza alla famiglia: “Vogliamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e tutto il nostro sostegno alla famiglia della piccola che ha perso la vita”.

I precedenti in Italia: tragedie che si ripetono

Quello avvenuto in Spagna non è purtroppo un caso isolato. Anche in Italia negli ultimi anni si sono verificati episodi simili che hanno profondamente colpito l’opinione pubblica. Uno dei casi più noti risale al 2023, quando a Roma una bambina di un anno morì dopo essere stata dimenticata nell’auto parcheggiata dal padre per diverse ore sotto il sole. La tragedia avvenne nel quartiere Cecchignola e scatenò un acceso dibattito sui sistemi anti-abbandono e sulle conseguenze psicologiche dei cosiddetti “blackout dissociativi”, quei momenti in cui il cervello, schiacciato da stress e automatismi, altera la percezione della routine quotidiana. Negli anni precedenti episodi analoghi si erano verificati anche in Sicilia, Toscana e Veneto, spesso accomunati dalla stessa dinamica, un cambio improvviso delle abitudini quotidiane, una distrazione o una telefonata e il drammatico vuoto mentale che porta a dimenticare il bambino in auto.

La legge sui dispositivi anti-abbandono

Proprio dopo diversi casi simili, in Italia è entrato in vigore l’ obbligo dei dispositivi anti-abbandono per i seggiolini destinati ai bambini fino ai 4 anni. Si tratta di sistemi che emettono segnali acustici o notifiche sul cellulare quando il conducente si allontana lasciando il piccolo all’interno dell’auto.

Nonostante questo, tragedie come quella avvenuta in Spagna continuano ad accadere, mostrando quanto una sempliceo un improvviso cambio della routine quotidiana possano trasformarsi inper intere famiglie.