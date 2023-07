Birra e yogurt: Putin si prende le aziende Ue. E spunta il "regalo" a Kadyrov

Un ministro ceceno, nipote di Ramzan Kadyrov, a capo della filiale russa del produttore di yogurt Danone e un vecchio amico di Vladimir Putin a dirigere Baltika Breweries, l'azienda che produce birra all'interno della Federazione Russa per conto del gruppo Carlsberg. Ristrutturazioni in corso a Mosca, dove sono state nominate due figure vicinissime al presidente russo per guidare le ramificazioni locali dei due colossi occidentali recentemente passate in gestione temporanea allo Stato.

Le nomine di Zakriev e Bolloev

Yakub Zakriev, nipote del leader ceceno Kadyrov, dirigerà la filiale russa della Danone. Zakriev, 32 anni, è il figlio della sorella di Kadyrov, Zargan, e dal 2018 al 2020 ha già ricoperto il ruolo di sindaco nella città di Grozny, attestandosi come uno dei più giovani governatori russi. Inoltre, Yakub ora dirige il ministero dell'Agricoltura ceceno.

Taimuraz Bolloev è stato invece nominato direttore dell'attività russa di Baltika Breweries. Oltre ad essere un amico di Putin, sarebbe anche vicino ai fratelli Kovalchuk, Yuri e Mikhail, due milionari russi leali al presidente russo che in passato avevano espresso interesse verso la stessa Baltika.

Cosa succede a Mosca

Putin ha introdotto nuove regole che consentono a Mosca di sequestrare i beni di società di Paesi "ostili". Molte grandi compagnie occidentali hanno quindi interrotto le loro operazioni in Russia in seguito allo scoppio della guerra in Ucraina. Prima di essere posti sotto il controllo statale, Danone e Carlsberg avevano cercato di vendere le loro proprietà sul territorio russo, ma non ci sono riuscite e sono state di fatto nazionalizzate.

Carlsberg ha affermato che " non è chiaro " quali implicazioni avrebbe avuto lo sviluppo sulle operazioni in corso della sua filiale russa, nonché sul processo di vendita. Era stato invece stato stimato che l'eventuale vendita dell'attività russa di Danone si sarebbe tradotta in un colpo dal valore di 1 miliardo di euro per il gruppo con sede in Francia.

Il futuro russo di Danone e Carlsberg

La scorsa domenica, un ordine firmato da Putin ha posto le azioni di Danone Russia e Baltika Breweries di Carlsberg sotto il controllo dell'agenzia immobiliare russa Rosimushchestvo. Di fatto l'agenzia ha assunto il controllo del 100% di Baltika, compreso il 98,5% di proprietà della società svedese, e il 100% della filiale russa della Danone.

Danone, che aveva avviato il processo per vendere la sua attività russa lo scorso ottobre, ha detto che stava " indagando sulla situazione ". Carlsberg ha dichiarato di aver firmato un accordo per vendere Baltika Breweries il mese scorso, ma che l'intesa non era ancora stata completata. " Con la firma del decreto presidenziale del 16 luglio 2023, Carlsberg Group non detiene più il controllo della gestione o delle operazioni di Baltika Breweries. Il cambio di gestione di Baltika Breweries è stato conseguentemente effettuato senza la conoscenza o l'approvazione da parte di Carlsberg Group ", ha spiegato Carlsberg, secondo quanto riferito dalla Bbc.

Baltika produce alcuni dei marchi di birra più riconoscibili in Russia, con 8.400 dipendenti in otto stabilimenti. Danone commercializza latte e yogurt in Russia con i marchi Danone, Danissimo o Prostokvashino. Nel 2010 il gruppo aveva acquistato il 57,5% del secondo prodotto caseario russo, Unimilk (21% di quota di mercato e 25 stabilimenti).