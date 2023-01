"Blocco senza precedenti": in tilt l'intero traffico aereo Usa

In molti l'hanno definito un "blocco senza precedenti". Per qualche ora tutti i voli degli Stati Uniti sono stati costretti a terra per un problema al sistema di notifica delle missioni aeree. E solo dopo diversi controlli, la Federal Aviation Administration degli Usa ha ridato il via libera per riprendere i decolli. " Non ci sono indicazioni, al momento, che si tratti di un attacco informatico, ma il presidente [Joe Biden] ha chiesto al dipartimento dei Trasporti di condurre un'indagine approfondita ", ha commentato, su Twitter, Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca.

Cosa è successo negli Usa

Nella tarda mattinata, poco dopo le 12 ore italiane, l' autorità americana per l'aviazione, ovvero la United States Aviation Administration (FAA), ha ordinato la sospensione di tutte le partenze dei voli nazionali negli Usa fino alle 14 GMT (le 15 italiane) per riparare un guasto informatico.

" La FAA ha ordinato alle compagnie aeree di sospendere tutte le partenze nazionali fino alle 9:00 EST (14 GMT, le 15 italiane, ndr) per consentire all'agenzia di confermare l'integrità delle informazioni di volo e di sicurezza ", ha fatto sapere la stessa FAA in una nota.

In una dichiarazione alla Nbc, la stessa FAA ha affermato che stava lavorando per ripristinare il sistema di notifica delle missioni aeree. " Stiamo eseguendo i controlli finali di convalida e ripopolando il sistema. Sono interessate le operazioni in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale .Forniremo aggiornamenti frequenti man mano che faremo progressi ", ha chiarito l'autorità.

Ritardi e disagi

Diverse persone hanno twittato dicendo di essere rimaste bloccate a causa dell'interruzione del servizio, riferiscono i media Usa. Oltre 1.200 voli in entrata o in uscita dagli Stati Uniti hanno subito ritardi, altri 94 sono stati cancellati, secondo un sito internet di monitoraggio dei voli, FlightAware.

La Faa ha quindi ordinato di mettere in pausa le partenze " per permettere all'agenzia di corroborare l'integrità delle informazioni di volo e di sicurezza " e di ripristinare il Notice to Air Missions System, il sistema di comunicazione con i piloti.

Le cause del guasto

Al momento non si conoscono ancora le cause del guasto che ha provocato il sistema informatico negli Usa. La FAA si è subito attivata per risolvere il problema, dovendo però interrompere le operazioni aeree in tutto il sistema dello spazio aereo nazionale.

Durante il blocco, per evitare il caos, sui loro canali social gli aeroporti hanno incoraggiato i passeggeri a verificare con le compagnie aeree le interruzioni dei voli. Intanto la Casa Bianca ha fatto sapere che per ora non ci sono prove di un cyberattacco.

Joe Biden ha chiesto un'indagine completa sulle cause. Il presidente Usa ha riferito ai giornalisti di essersi messo in contatto con il segretario ai trasporti Pete Buttigieg specificando che non si conosce " quale sia la causa " del blocco, secondo quanto riferito dalla Cnn.

Problema risolto

Il sistema che ha subito un guasto non meglio specificato si chiama Notice To AirMen (Notam). Come ha sottolineato l'Adnkronos, Notam è una notifica distribuita tramite mezzi di telecomunicazione, contenente informazioni relative all'istituzione, alla condizione o alla modifica di strutture, servizi, procedure o pericoli aeronautici, la cui conoscenza tempestiva è essenziale per il personale coinvolto nelle operazioni di volo.

Nello specifico, i Notam seguono una codifica ottenuta suddividendo il messaggio in gruppi di informazioni organizzate in 3 blocchi principal.