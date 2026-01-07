Bolsonaro cade e sbatte la testa in carcere: come sta

Disavventura in carcere per Jair Bolsonaro: è caduto e ha battuto la testa nella sua cella presso la sede della Polizia federale di Brasilia. Lo ha riferito sui social sua moglie, Michelle Bolsonaro. "Il mio amore non sta bene. Nelle prime ore del mattino, mentre dormiva, ha avuto una crisi epilettica, è caduto e ha battuto la testa contro i mobili. Dato che la stanza è chiusa a chiave, ha ricevuto cure mediche solo quando lo hanno chiamato per una mia visita".

Tornato in carcere il 1° gennaio scorso, Bolsonaro dopo otto giorni di ricovero in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico per un'ernia inguinale. Nel frattempo, il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, ha negato il suo trasferimento in ospedale per accertamenti dopo la caduta.

Bolsonaro ha ricevuto assistenza sul posto e il medico incaricato avrebbe riscontrato "ferite lievi" tali da non richiedere la necessità di un ricovero ospedaliero. La difesa di Bolsonaro ha però criticato la decisione di Moraes e annunciato che intraprenderà le opportune azioni legali.