Bombardamenti israeliani ed esplosioni a Gaza. Tajani: "Basta attacchi"

Nelle ultime 24 ore sono state uccise in attacchi israeliani nella Striscia di Gaza almeno 153 persone, denunciano fonti palestinesi. Il numero di vittime dall'inizio della guerra è di oltre 53.200 morti. Israele ha lanciato una nuova offensiva contro la Striscia. L'operazione ha come obiettivo quello di eliminare Hamas e garantire il rilascio degli ostaggi rimasti in mano all'organizzazione.

"Non vorremmo più vedere soffrire la popolazione palestinese. Basta attacchi, arriviamo a un cessate il fuoco, liberiamo gli ostaggi, ma lasciamo in pace un popolo che è stato vittima di Hamas, che ha dato vita a questa guerra", ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto a Noto in occasione della convention "Forza Italia, Forza di Territorio". "Dobbiamo anche dire al governo israeliano "basta, la reazione c'è stata, garantite la vostra sicurezza ma arriviamo alla pace", ha aggiunto il vicepremier.

Che poi ha aggiunto: "Noi non condividiamo le ultime scelte del governo israeliano.

L'abbiamo detto in tutti i modi possibili, pur sapendo bene che tutto è iniziato per colpa di Hamas, noi ci impegniamo per un cessate il fuoco per poi arrivare alla fine a due popoli, due Stati che è la soluzione ideale".