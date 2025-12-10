Le femministe francesi contro Brigitte Macron: "Ora chieda scusa"

"Scuse pubbliche" e una "chiara condanna" delle violenze sessiste e sessuali dopo le parole della première dame che ha definito 4 militanti femministe che avevano interrotto uno spettacolo a teatro "brutte stronze": è quanto hanno chiesto alcune associazioni femministe a Brigitte Macron.

"Quelle parole, pronunciate dalla moglie del presidente della Repubblica, non sono una semplice sbandata: rivelano il profondo disprezzo delle elite per coloro che osano spezzare l'omertà sulle violenze sessuali", ha denunciato il collettivo "Sciopero femminista" che riunisce una sessantina di associazioni, sindacati e federazioni. Ary Arbittan, l'attore preso di mira dalla protesta delle femministe sabato sera a teatro, aveva incontrato dietro le quinte, prima dello spettacolo, Brigitte Macron.

Quando l'attore le ha espresso "paura" di entrare in scena dopo quanto successo la sera prima, Brigitte Macron - ripresa con un cellulare da una persona presente - ha risposto: "".

Arbittan, accusato da una ragazza di violenza sessuale nel 2021, ha visto archiviato il suo caso con un "non luogo a procedere" dopo 3 anni di istruttoria.