Rientro da incubo per 400 italiani: da giorni in aeroporto a Londra

La compagnia aerea British Airways ha deciso di cancellare due voli e da giorni ben 400 nostri connazionali si trovano bloccati a Londra, in attesa di fare ritorno a casa. Un vero e proprio incubo per singoli e famiglie che avevano deciso di trascorrere del tempo nel Regno Unito, per vacanza o per lavoro. Nessuno immaginava che il soggiorno si sarebbe prolungato.

Italiani lasciati a piedi

I voli cancellati dalla British Airways, che sarebbero dovuti decollare lo scorso giovedì pomeriggio, erano diretti a Venezia e a Milano. La compagnia avrebbe comunicato di punto in bianco la decisione, lasciando nei guai i 400 passeggeri che avrebbero dovuto partire alla volta dell'Italia. Nessuna preoccupazione per le persone rimaste bloccate. Stando a quanto denunciato da alcuni passeggeri, la compagnia avrebbe voltato loro le spalle, abbandonandoli. Ciò si è tradotto in ulteriori spese, fra pagamento di taxi e pernottamento in strutture ricettive. Ognuno ha dovuto arrangiarsi come poteva.

Sono ormai due giorni che i nostri connazionali si trovano bloccati a Londra. Fino ad oggi, infatti, non sono riusciti a trovare altri voli per tornare a casa. Stando a quanto si apprende, qualcuno riuscirà a partire oggi, solo per mera fortuna e non certo senza fatica: chi prenderà l'aereo in giornata, dovrà prima fare scalo a Madrid e poi raggiungerà Venezia. La maggior parte dei passeggeri rimasta a terra, in ogni caso, è ancora in attesa e spera di partire nella giornata di domani, o di lunedì.

"Sono atterrato a Heathrow giovedì, proveniente da Denver. Avrei dovuto imbarcarmi per Venezia qualche ora dopo. Invece i ritardi si accumulavano ai ritardi" , è il racconto, riportato da Il Messaggero, di uno dei passeggeri. " Verso tarda sera ci fanno andare al gate. Pensavamo al quel punto di partire. Invece, ci siamo accorti che era un falso allarme. Finché il comandante dell'aereo, alle 23, è arrivato al gate. Ha chiesto scusa ai passeggeri spiegando che, dopo i ritardi accumulati, non era stato possibile trovare uno "slot" per decollare dato l'alto traffico nei cieli di Londra".

Pronti a fare causa