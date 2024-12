"Brutti e non servono". Musk cancella gli hashtag su X

Ascolta ora 00:00 00:00

Elon Musk sconvolge ancora gli utenti di X pubblicando un post in cui invita tutti a non utilizzare più gli hashtag.

"Per favore, smettete di usare gli hashtag. Il sistema non ne ha più bisogno e sono brutti da vedere" , è quanto dichiarato dal patron di Tesla. In brevissimo tempo il suo messaggio, postato nella giornata di martedì 17 dicembre, ha fatto il giro della rete, provocando non poche polemiche. In merito alla questione si è infatti generato un acceso dibattito, che ha diviso l'opinione degli utilizzatori di X, ex Twitter.

Alcuni si sono ovviamente schierati dalla parte di Musk, esultando per il suo commento e concordando sul fatto che gli hashtag sono ormai delle "reliquie del passato". Gli affezionati, però, non l'hanno presa bene. C'è anche chi ha fatto del sarcasmo, e non sono mancati i meme.

La domanda che infiamma il web, però, è questa: gli hashtag sono ancora utili nel 2024? C'è ancora qualcuno che li usa? Un tempo essi venivano utilizzati per rendere maggiormente rilevabili certi contenuti, o portare in tendenza un determinato messaggio. Adesso però ci sono gli algoritmi di ricerca a proporre agli utenti gli argomenti preferiti, o di tendenza.

Alcuni hanno visto in quest'ultimo messaggio di Musk un tentativo di annunciare i futuri cambiamenti di X. Musk sta pensando a un futuro molto diverso per la sua piattaforma, che ha già abbandonato il vecchio nome (Twitter) e l'iconica immagine dell'uccellino blu. Il nuovo capo del social intende rendere X una piattaforma esteticamente diversa. Differenti saranno anche le sue funzioni.

Insieme al post, Musk ha pubblicato la risposta che Grok, l'intelligenza artificiale integrata nella

"Oh, per carità, non usare gli hashtag su X. Sono diventati inutili come una porta a soffietto in un sottomarino".

piattaforma, ha dato a un utente. Interrogata sull'uso di hashtag, Grok ha infatti replicato: