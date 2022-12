Bufera polare negli Usa: temperature fino a -57°C in Wyoming

Stanno già arrivando le prime immagini di tempeste e bufere di neve ma il peggio accadrà nelle prossime ore: negli Stati Uniti si sta per scatenare lo "snowapocalipse" o "snowaggedon" (apocalisse di neve o armageddon nevoso), una fortisimma ondata polare con pochi precedenti. Tra gli Stati più colpiti ci sarà il Wyoming, Stato che si trova al centro degli Usa con capitale Cheyenne che potrebbe sperimentare temperature anche fino a -57°C.

Emergenza in 12 Stati

Fa davvero impressione immaginare quella temperatura, tipica della Siberia in pieno inverno ma ancor di più di Polo Nord e Polo Sud. Sui social si moltiplicano già i video con le prime criticità dovute a tempeste improvvise come quella postata su Twitter che ha sorpreso alcuni automobilisti sulla statale I-25 tra Wellington Colorado e Cheyenne Wyoming con vento fortissimo e temperature già crollate fra -30 e -40 gradi. Gli esperti americani prevedono già temperature record oltre alle numerose tempeste di neve che si abbatteranno su una fetta consistente fino a New York con nevicate considerate "brutali" a causa della bomba fredda che sta spazzando già gran parte del Paese da nord a sud ed est.

Lo stato di New York assieme ad altri sette, tra cui figurano Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma, hanno dichiarato lo stato d'emergenza in vista delle tempeste di neve e gelo delle prossime ore con numerose cancellazioni preventive di voli aerei già arrivati a oltre 2.300 fino all'alba di questa mattina.

Life-threatening situation on I-25 between Wellington Colorado and Cheyenne Wyoming as a blinding whiteout grinds the interstate to a standstill in -30 to -40 windchills. If you are stuck in this absolutely do not turn your car off! Stay warm! @NWSCheyenne @NWSBoulder #cowx #wywx pic.twitter.com/SW98Vha8nB — Michael Charnick (@charnick_wx) December 22, 2022

Diminuzione record a Denver

Se i voli vengono cancellati, non c'è nemmeno da sottolineare come il consiglio è di rimanere in casa e non mettersi alla guida né sulle strade e nemmeno sulle autostrade delle zone più colpite. Secondo le prime stime sono ben 100 milioni gli americani che avranno a che fare con la tempesta record: il National Weather Service (l'Agenzia americana per le previsioni meteorologiche) lo ha già definito come un " evento di tipo irripetibile ". Per dare un'idea della forza di quest'ondata polare che corre verso sud, nella città di Denver è stata registrata una diminuzione di 24 gradi in un'ora, dall'1.05 di notte alle 2.05 del 22 dicembre. Resiste, quindi, il record di calo più forte mai registrato da quelle parti di 37 gradi in una sola ora secondo i dati del National Weather Service di Boulder.

La tempesta Elliott

Il governatore della Georgia, Brian Kemp, ha affermato che tutte le comunità dello Stato " stanno per vedersela con temperature che non hanno mai sperimentato in un decennio o più ". Gli esperti affermano che, come minimo, è la tempesta di freddo e neve più intensa degli ultimi 40 anni: chiamata "Elliot" da Weather Channel sta per diventare come fosse un uragano di terza categoria a causa del repentino calo della pressione atmosferica. " Decine di milioni di americani stanno per vivere uno dei giorni più freddi della loro vita" , twitta uno dei più seguiti meteorologi del Paese.