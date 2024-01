Oltre 200 cani insacchettati vivi e pronti per il macello: choc in Indonesia

Orrore in Indonesia, dove è stato fermato un camion che trasportava circa 200 cani vivi, legati e ammassati l'uno sull'altro, pronti per essere macellati. A denunciare il terribile episodio è stato il gruppo anilista indonesiano Animals Hope Shelter, che ha pubblicato un video straziante sui social. I cani caricati sul mezzo sono stati tratti in salvo e i responsabili della barbarie arrestati, ma ci si domanda quanti altri animali abbiano subito la stessa sorte e non siano stati così fortunati.

Il camion della morte

Il caso denunciato da Animals Hope Shelter si è verificato a citta di Semarang, nella grande isola di Giava. I cani, pronti per essere macellati e distribuiti sul mercato, sono stati salvati dalla polizia locale, che ha intercettato il camion. A partecipare all'operazione per riprendere le incredibili scene anche gli attivisti di Animals Hope Shelter, che hanno mostrato cosa è stato trovato all'interno del mezzo.

Stivati l'uno sull'altro e legati in dei sacchetti, più di 200 cani ancora vivi stavano andando incontro al loro orribile destino. Una crudeltà da condannare senza appello, e che non trova giustificazioni. Sono cinque persone ad essere finite in manette dopo questo episodio. In Indonesia c'è una legge che tutela gli animali e che infligge fino a 5 anni di carcere per chi si macchia di simili crimini. " Abbiamo ottenuto informazioni il mese scorso, ma solo questa sera siamo riusciti a bloccare il trasporto di 226 cani ", è stato il commento a caldo di Irwan Anwar, capo della polizia, alla stampa locale.

Christian Yosua Pale, membro di Animals Hope Shelter Indonesia, ha spiegato che la sua associazione aveva ricevuto le prime informazioni sulla tratta degli animali lo scorso 23 dicembre, ma per quanto lui e i suoi compagni avessero tentato di intercettare il camion, nelle scorse settimane non era stato possibile fare nulla per fermare la barbarie. "I cani, come i gatti, non sono bestiame e non dovrebbero essere usati per il consumo umano. I compratori stavano già aspettando il camion sul ciglio della strada, pronti a caricarli sulle loro auto e veicoli più piccoli. Il prezzo della carne varia da 50 mila rupie indonesiane (circa 3 euro) a 250 mila (circa 14,70 euro) al chilogrammo, a seconda della taglia dell'animale" , ha precisato, come riportato da Il Messaggero.

La situazione in Indonesia

Al momento in Indonesia è ancora possibile vendere la carne di cane e di gatto, anche se il pensiero generale della popolazione sta molto cambiando. Ci sono città, ad esempio, dove sono stati presi provvedimenti di divieto locali e da anni quel tipo di prodotto non viene più commercializzato. Anche il celebre mercato di Tomohon, che si trova sull'isola di Celebes, ha smesso di trattare la carne di cane e di gatto.

Per quanto riguarda il camion fermato a Semarang, a quanto pare il mezzo era diretto a Surakarta. Lì gli animali sarebbero stati soppressi, macellati e la loro carne preparata per la vendita. Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine locali.