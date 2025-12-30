Caos Eurostar, sospesi tutti i treni tra Londra, Parigi, Amesterdam e Bruxelles

Eurostar ha annunciato la sospensione di "tutti i treni tra Londra, Parigi, Amsterdam e Bruxelles" fino a nuovo ordine a seguito dei gravi disagi nel tunnel della Manica dovuti a un problema nella rete elettrica. Intanto si segnalano centinaia di passeggeri in attesa nella stazione di St Pancras nella capitale britannica.
"A causa di un problema con l'alimentazione elettrica aerea nel tunnel sotto la Manica e di un conseguente guasto al treno Le Shuttle, consigliamo vivamente a tutti i nostri passeggeri di posticipare il loro viaggio a una data diversa. Si prega di non recarsi alla stazione a meno che non si disponga già di un biglietto per il viaggio.Ci dispiace che i treni in servizio siano soggetti a gravi ritardi e cancellazioni dell'ultimo minuto. Si prega di controllare gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato del proprio treno nella pagina Stato dei treni e orari", recita l'aggiornamento pubblicato sul sito di Eurostar.