La Casa Bianca: "Amazon esporrà il costo dei dazi? Ostile". La società: "Non sul sito principale"

Duro attacco della Casa Bianca contro Amazon. Il colosso dell'e-commerce, secondo le indiscrezioni riportate da Punchbowl, avrebbe intenzione di esporre nel prezzo dei suoi prodotti il costo dei dazi. "Si tratta di una decisione ostile e politica", ha dichiarato ai giornalisti la portavoce Karoline Leavitt. "Perché Amazon non ha fatto questo quando l'amministrazione Biden ha portato l'inflazione al livello più alto degli ultimi 40 anni?".

Secondo quanto riportato da una giornalista della Cnn su X, che ha citato diverse interne alla Casa Bianca, il presidente avrebbe chiamato Jeff Bezos per lamentarsi della questione. "Certo che era incazzato", ha detto uno dei funzionari statunitensi. "Perché un'azienda multimiliardaria dovrebbe scaricare i costi sui consumatori?".

Immediata la smentita dell'azienda. "Il team che gestisce il nostro negozio ultra low cost Amazon Haul ha preso in considerazione l’idea di indicare i costi di importazione su alcuni prodotti. I team discutono continuamente nuove idee", ha riferito una portavoce di Amazon. "Questa possibilità non è mai stata presa in considerazione per lo store principale di Amazon e non è stata implementata su nessun altro sito Amazon".

Sempre in tema di dazi, come riportato dalla Cnn che ha citato fonti ufficiali, la decisione di allentare le tariffe sulle auto importate negli Usa è arrivata dopo i colloqui telefonici avuti da Trump con alcuni amministratori delegati di case automobilistiche. "Il presidente vuole mantenere la flessibilità", è stato riportato.

"È stato a stretto contatto con i Ceo del settore automobilistico su questo tema". Secondo il piano previsto da Trump, i dazi verranno gradualmente eliminati man mano che le case automobilistiche sposteranno una parte maggiore della loroin territorio statunitense.