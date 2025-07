Caso Epstein, Ghislaine Maxwell ha fatto i nomi di "cento persone": le ultime rivelazioni

Emergono importanti novità sul caso Epstein. Oggi, al tribunale federale di Tallahassee, in Florida, si è tenuto il secondo incontro tra il vice procuratore generale degli Stati Uniti Todd Blanche e Ghislaine Maxwell, la socia del finanziere condannato per reati sessuali e pedofilia. La donna, anche lei condannata a 20 anni per traffico sessuale di minori, ha dato i nomi di "cento persone" legate al miliardario morto suicida in carcere nel 2019. Lo ha confermato il suo legale David Oscar Markus parlando con i media americani.

“Non ha nascosto nulla” ha aggiunto il difensore della Maxwell. L’ex compagna di Epstein "ha risposto a ogni singola domanda che le è stata posta" durante gli incontri di questa settimana, ribadendo una dichiarazione rilasciata ieri dopo il primo incontro. Alla domanda su quali fossero stati i punti focali delle domande di Blanche, Markus ha risposto: "Le hanno chiesto ogni singola cosa immaginabile, tutto".

L’avvocato ha tenuto a precisare di non sapere come si evolverà la collaborazione, ma ha rimarcato che "verrà fuori la verità su ciò che è successo con il signor Epstein, e lei è la persona che sta rispondendo a quelle domande". Per quanto riguarda l’ipotesi grazia, l’avvocato della Maxwell ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna offerta da parte di Donald Trump. Anche il presidente americano si è soffermato sul dossier. Intervistato dalla Cnn, il capo della Casa Bianca ha dichiarato di non aver pensato di concedere la grazia o la commutazione della pena alla Maxwell, sebbene non lo abbia escluso. "È una cosa a cui non ho pensato" le sue parole: "Mi è permesso farlo, ma è una cosa a cui non ho pensato".

Ricordiamo che nel 2022 il Dipartimento di Giustizia aveva espresso dubbi sulla sincerità della Maxwell: nei documenti depositati in tribunale è stato evidenziato che la donna, oggi 63enne, aveva mostrato un

“significativo schema di condotta disonesta” e non si era assunta la responsabilità dei suoi crimini efferati. Anche per questo i pubblici ministeri non avevano mai seriamente preso in considerazione l’ipotesi patteggiamento.