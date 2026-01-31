Caso Epstein, nei documenti spunta anche la madre di Mamdani

Bill Gates, Bill Clinton ma non solo. Nei documenti relativi a Jeffrey Epstein pubblicati dal Dipartimento di Giustizia spunta anche Mira Nair, la madre del sindaco di New York Zohran Mamdani. Secondo quanto emerso in queste ore, la regista viene menzionata in una email dell’addetta alle relazioni con la stampa Peggy Siegal e il perché è riconducibile proprio alla sua attività da cineasta.

Nella mail in questione, risalente al 21 ottobre del 2009, la Siegal fa riferimento a una festa a casa di Ghislaine Maxwell per la proiezione di "Amelia", diretto proprio dalla madre di Mamdani e con protagonisti Hilary Swank e Richard Gere. Secondo quanto confermato dal New York Post, all’evento in questione erano presenti anche Bill Clinton e Jeff Bezos.

"Sono appena uscita dalla casa di Ghislaine... afterparty per il film", si legge nella mail inviata al mattino: "Bill Clinton e Jeff Bezos erano lì... Jean Pigozzi, la regista Mira Nair... ecc. Il film ha ricevuto una tiepida reazione, anche se alle donne piace molto di più... Hillary Swank e [Richard] Gere sono a una stupida festa nel reparto abbigliamento sportivo economico di Bloomingdales... molto strano". E ancora: "Lo studio ha offerto una festa gratuita da negozio e vetrine per un mese... Domani sarà su Wall Street 2... e ne arriveranno altre. Baci e abbracci, Peg.".

Ricordiamo che ieri il Dipartimento di Giustizia ha pubblicato tre milioni di pagine, 2.000 video e 180.000 foto sul caso Epstein.

A settimane di distanza dalla scadenza del termine del 19 dicembre per pubblicare tutte le carte sul finanziere, le autorità hanno diffuso altri documenti, incluso materiale pornografico trovato nei dispositivi del pedofilo morto suicida in carcere.