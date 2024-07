Cercava il bagno, ma apre il portellone dell'aereo. Caos sul volo di Air China

Ascolta ora 00:00 00:00

Un primo viaggio aereo decisamente da dimenticare quello di una passeggera di Air China, che ha inavvertitamente aperto il portellone del velivolo, scambiandolo per la porta del bagno. L'episodio, avvenuto a Quzhou, in Cina, ha destato grande clamore.

La ricostruzione

Secondo quanto riferito dal quotidiano Chongqing Morning Post, l'episodio si è verificato lo scorso 4 luglio a bordo del volo Air China CA2754 che da Quzhou avrebbe dovuto raggiungere Chengdu, nel sud-ovest del Paese. Fra i passeggeri si trovava però una donna che era al suo primo viaggio in aereo, quindi non ancora molto pratica. E, sicuramente, poco attenta.

Erano appena terminate le procedure di imbarco, e l'aereo stava per staccarsi da terra, quando la passeggera ha deciso di alzarsi per andare a cercare il bagno, così da poter espletare i suoi bisogni fisiologici. Peccato che, invece di individuare la toilette, la donna si sia fermata di fronte al portellone di emergenza, e lo abbia addirittura aperto. Chiaramente a bordo dell'aereo si è scatenato il panico. Fortunatamente l'aeromobile non si trovava ancora in fase di decollo, pertanto si è evitata quella che sarebbe potuta essere una tragedia e il personale di Air China è subito potuto intervenire.

L'aereo è stato immediatamente evacuato, il volo cancellato e i passeggeri costretti a pernottare in un hotel. Un vero e proprio disastro, che si è tradotto in una multa salatissima per la sprovveduta passeggera. Nei suoi confronti, infatti, è scattata una sanzione che va dai 100.000 ai 200.000 yuan. Per noi si tratta di circa 26mila euro. A quanto pare la donna è rimasta sconvolta dall'accaduto, tanto da mettersi a piangere di fronte alla polizia, che ha dovuto interrogarla.

Le testimonianze

Il portellone d'emergenza deve essere facilmente apribile proprio per quelle situazioni in cui si deve agire in fretta, ecco perché la donna non ha incontrato alcuna difficoltà. A detta di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, la passeggera si è mossa in silenzio, senza destare l'attenzione del personale di bordo.

"Quando lo scivolo di evacuazione è saltato fuori, anche gli assistenti di volo sono rimasti sorpresi. La passeggera era in lacrime quando ha saputo che avrebbe dovuto risarcire i danni"

, ha raccontato il signor Cheng al Chongqing Morning Post.