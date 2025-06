Francia nel caos dopo la vittoria del Psg: due morti a Parigi e 600 arresti

Ascolta ora 00:00 00:00

Doveva essere una festa ma si è trasformata in tragedia la vittoria della Champions League del Paris Saint-Germanin con la morte di due persone a Parigi ma il bilancio è ancora provvisorio. Secondo le prime informazioni, un giovane di 17 anni è stato accoltellato a morte a Dax, nel dipartimento delle Landes durante i festeggiamenti con i caroselli per strada mentre nel XV arrondissement una donna è morta in ospedale dopo essere stata investita su uno scooter da un'automobile.

Centinaia gli arresti

Il ministero degli Interni francese ha fatto sapere che sono oltre 550 le persone fermate, 491 soltanto a Parigi e che 320 di essi sono stati trasformati in arresto. Nella città di Nantes un autobus del trasporto pubblico è stato vandalizzato da gruppi di presunti tifosi. Il ministro dell'Interno, Bruno Retailleau, ha chiesto alle forze dell'ordine di agire " in modo energico" contro chiunque abbia partecipato a questi disordini, definendoli " barbari ". " È insopportabile che non sia possibile festeggiare senza temere il vandalismo di una minoranza di bulli che non rispetta nulla" , ha scritto il ministro su X. Quattro feriti anche nel centro di Grenoble a causa di un'auto che ha travolto la folla durante i festeggiamenti: tra di essi una persona si trova in gravi condizioni. Dalle informazioni dei quotidiani locali il guidatore è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

Fiamme sugli Champs-Elysées

Nel caos della notte folle, a Parigi sono anche stati assaltati numerosi negozi e molte auto date alle fiamme nel cuore del centro della capitale, sugli Champs-Elysées, oltre ai numerosi danni all'arredo urbano della capitale. La polizia è dovuta ricorrere all'uso di gas lacrimogeni ma anche di granate anti-accerchiamento durante l'assalto di bande di fan scatenati. Almeno una decina di agenti della Gendarmerie sono rimasti feriti secondo i numeri forniti dal ministero.

Nonostante tutto, oggi è prevista la festa con la sfilata dei vincitori sugli Champs-Elysées ma saranno limitati gli accessi dopo le vicende della scorsa notte con il numero massimo da non superare indicato in 110mila persone che avranno accesso alla zona. La gente dovrà entrare in appositi "box" ognuno dei quali riuscirà a contenere 35mila persone.

I giocatori sfileranno al centro della strada su due pullman scoperti per mostrare la Champions League vinta a Monaco. Dopo la sfilata, i calciatori e lo staff del Psg saranno ricevuti all'Eliseo dal presidente, Emmanuel Macron.