Chi è Alejo Vidal-Quadras, il fondatore di Vox vittima di un attentato a Madrid

Gli hanno sparato al volto, in via Nunez de Balboa a Madrid, nella zona di Salamanca, intorno alle 13.40. L'ex presidente del Partito Popolare (Pp) della Catalogna, nonché fondatore di Vox, Alejo Vidal-Quadras, è stato ferito da due sconosciuti adesso ricercati dalla polizia. L’uomo, 78 anni, è stato trasferito cosciente all'ospedale Gregorio Maranon. Sul posto sono presenti gli agenti e sui fatti sono in corso accertamenti.

L’identikit di Alejo Vidal-Quadras

Vidal-Quadras è stato il capo del Pp di centro-destra in Catalogna ed è stato anche vicepresidente del Parlamento europeo dal 2009-2014, quando ha lasciato il gruppo per unirsi al partito appena creato Vox.

Noto politico e fisico delle radiazioni, è nato a Barcellona il 20 maggio 1945. Come rappresentante dell'Alianza Popular (Ap), è stato ammesso al Parlamento catalano nel 1980. È stato rieletto nel 1984 e nel 1988, mentre nel 1991 è diventato presidente di Ap in Catalogna.

La carriera politica

Al di fuori dei confini nazionali, in campo europeo, Vidal-Quadras ha rappresentato il Partito Popolare (Pp) ed è stato eletto a un seggio al Parlamento europeo nel 1999. Oltre a vincere la rielezione nel 2004 e nel 2009, è stato selezionato nel 2004 per servire come primo vicepresidente del Parlamento europeo.

Vidal-Quadras ha disertato dal Pp al nuovo partito Vox nel 2014. Ha guidato Vox nelle elezioni europee del 2014, anche se non ha ottenuto un seggio.

Dopo la sconfitta elettorale, Vidal ha preso il timone del Comitato internazionale alla ricerca della giustizia, un'organizzazione di difesa con sede a Bruxelles che aiuta il Consiglio nazionale della resistenza dell'Iran (Ncri) a resistere al governo iraniano. Inoltre, appartiene al gruppo di pressione European Friends of Israel, che lavora per proteggere gli interessi di Israele nell'Ue.

Cosa è successo a Madrid

Vidal-Quadras presenta un'unica ferita nella zona mascellare e si troverebbe in condizioni stabili. Dalle prime indagini risulta che il politico sia stato aggredito da due individui che erano a bordo di una moto nera.

L'ex deputato popolare stava camminando da solo per strada quando una persona gli si è avvicinata e gli ha sparato da una distanza di circa due metri. L'autore dell'aggressione indossava un casco da motociclista e, dopo aver fatto fuoco, è salito sul veicolo, sul quale lo aspettava un complice, e ha lasciato la scena.

I testimoni hanno descritto l'aggressore come un " giovane, piccolo uomo " che indossava jeans e un cappotto scuro. La polizia ha isolato l'area in cui è avvenuta la sparatoria. Non sono ancora stati effettuati arresti.