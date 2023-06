Chi è Dmitry Utkin, l'altro comandante della Wagner

Non solo Yevgeny Prigozhin. C'è un'altra figura chiave della compagnia Wagner e si chiama Dmitry Utkin. Ex ufficiale del Gru, l'agenzia d'intelligence militare russa, Utkin ha apportato al gruppo competenze militari e leadership ed è l'uomo che ha guidato la marcia verso Mosca del convoglio di cinquemila uomini della Wagner, fermatosi a 200 km dalla capitale a seguito della mediazione portata avanti dal presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Secondo il New Yorker, a dare il nome alla compagnia sarebbe stato proprio il suo vecchio nome in codice nell'esercito usato nelle comunicazioni radio: "Vagner". 52enne, rasato con simpatie naziste e con un uno sguardo tutt'altro che rassicurante, Utkin è un militare spietato, il ritratto perfetto, scrive il Corriere della Sera, del paramilitare con tempra siberiana, terra di origine della famiglia.

Chi è il co-fondatore della Wagner

Utkin è un veterano di entrambe le guerre cecene, e ha prestato servizio nel Gru fino al 2013, prima di guidare un'unità Spetsnaz, raggiungendo il grado di tenente colonnello. Nel 2013 ha lasciato il servizio e si è unito al Moran Security Group, una compagnia privata di sicurezza russa. Nel 2014 ha lasciato Moran e ha fondato la Wagner con Prigozhin. Secondo il Csis, non è possibile verificare se Utkin abbia avviato la costituzione della Wagner di sua iniziativa o se sia stato solo un prestanome di qualcun altro.

I mercenari della Wagner, a cominciare dallo stesso Utkin, hanno combattuto nel Donbass a fianco delle truppe separatiste nel 2014, ma inizialmente non si sapeva quanto la compagine avesse legami con l'esercito russo. Nel periodo tra il 2014 e il 2015, riferisce sempre il Csis, l'intelligence ucraina ha intercettato tre conversazioni telefoniche di Utkin che riferiva direttamente al colonnello del Gru Oleg Ivannikov e al maggior generale Evgeny Nikiforov, capo di stato maggiore della 58a armata russa. Queste conversazioni indicano che Utkin avesse un filo diretto sia con il Gru, sia con il comando militare russo. Un indizio sul solido legame tra Utkin con lo Stato russo è la sua presenza a una cerimonia organizzata dal Cremlino tenutosi il 9 dicembre 2016, dove è stato decorato con l'Ordine del coraggio, presumibilmente per i suoi servizi in Ucraina.

Il ruolo del Gru nelle origini della Wagner

Utkin proviene dal Gru e quest'ultimo ha avuto un ruolo decisivo nella fondazione della compagnia privata guidata da Prigozhin. Come spiega Foreign Affairs, infatti, il Gru ha svolto un ruolo di primo piano nella creazione della Wagner, e la ragione risede in gran parte nelle riforme che Mosca ha apportato all'intelligence militare tra l'inizio del 2000 e la fine del 2010. Sotto il predecessore di Shoigu, Anatoly Serdyukov, ministro della Difesa dal 2007 al 2012, il ministero aveva infatti cercato di ridurre il ruolo del Gru all'interno dell'esercito. Poco dopo il suo insediamento, però, Shoigu ha cambiato rotta e ha investito nuove risorse nell'intelligence militare. Di conseguenza, l'agenzia è stata rafforzata con nuovo personale, gran parte del quale proveniva dai reparti militari speciali degli Spetsnaz, da sempre supervisionati dal Gru.

Con il coinvolgimento dell'esercito russo in Crimea e in Siria, era necessario creare qualcosa che consentisse a Putin di condurre operazioni militari sul campo senza avere delle ripercussioni sul fronte dell'opinione pubblica: le perdite di una compagnia privata non sono quantificabili e queste ultime possono condurre operazioni sul terreno senza che la Russia sia ufficialmente coinvolta, come nel caso del supporto della Wagner alle forze separatiste del Donbass. Una strategia che si è rivelata tatticamente vincente, almeno fino a quando le contraddizioni all'interno della Federazione e delle sue forze armate, non sono definitivamente esplose con la rivolta di Prigozhin e Utkin.