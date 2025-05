Chi sale e chi scende: il principe William è il più amato della British Royal Family, tonfo di Harry e Meghan

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Principe William, futuro erede al trono, è il reale più amato dai sudditi. A dirlo è un sondaggio recentemente svolto YouGov, che ha sondato l'opinione pubblica per scoprire quale sia il sentiment nei confronti dei vari membri della Famiglia Reale. Per tanto tempo è stata Kate Middleton la beniamina degli inglesi, ma dopo il sorpasso già avvenuto nel 2024, William si sta sempre più mantenendo sulla vetta della classifica, il che è un bene per lui, dato che sarà Re dopo la morte del padre Carlo III. Va male, invece, per i Duchi di Sussex, che hanno ormai quasi del tutto perduto l'affetto del popolo.

Secondo il sondaggio realizzato fra 6 e il 7 maggio, è William ad essere entrato nei cuore dei sudditi. Composto, pacato, sempre rispettoso, il primogenito di Carlo piace molto. Solo il 16% degli intervistati ha dichiarato di non amarlo, mentre è indifferente per il 9%. Il 75% delle persone, invece, stravede per lui. Subito dopo viene Kate. Amatissima dal popolo, che le è stato ancora più vicino dopo l'annuncio della sua malattia, la Principessa di Galles ha ancora una popolarità del 72%.

Per quanto riguarda il giudizio sulla monarchia, il risultato rimane positivo. Il popolo del Regno Unito si sente profondamente legato all'istituzione. Solo il 35% si dichiara contrario, e solo il 33% disapprova la dinastia Windsor. C'è grande affetto anche nei confronti di Re Carlo, che non piace solo al 29% degli intervistati. Mentre a trovarsi al livello più basso della classifica è il Principe Andrea, terzogenito e secondo figlio maschio della Regina Elisabetta II del Regno Unito e del Principe Filippo. Le vicende che lo hanno visto coinvolto lo hanno sicuramente reso inviso agli occhi della popolazione, e solo il 5% nutre simpatia nei suoi confronti.



A fare particolarmente rumore, però, è il crollo di Harry e Meghan, che sui social hanno cercato di fare il possibile per avvicinarsi alle persone ed essere apprezzati.

Non ci sono stati risultati positivi per loro. Il 63% dei sudditi ha una cattiva di Harry, mentre l'11% non ha espresso un giudizio. Al contrario, solo il 27% ha dichiarato di amarlo. Meghan Markle scende ancora più in basso: solo il 20% dei britannici la apprezza.