Chi sono gli italiani coinvolti nella strage di Crans-Montana

Ci sono anche nostri connazionali tra i dispersi della strage di giovanissimi alla festa di Capodanno a Crans-Montana in Svizzera, come confermato dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani: sono 16 le persone disperse e 15 i ricoverati.
Per quanto riguarda i dispersi, sono stati diffusi 10 nomi, raccolti grazia ai familiari che si sono radunati presso il centro di informazioni allestito dall’Unità di crisi della Farnesina a Crans-Montana.
I loro nomi sono: Achille Osvaldo Giovanni Barosi (nato il 17 luglio del 2009), Riccardo Minghetti (02/09/2009), Chiara Costanzo (05/06/2009), Lisa Pieropan (09/12/1998), Giovanni Raggini (26/09/1997), Juliette Doronzo (23/12/1999), Giovanni Tamburi (21/12/2009), Linda Cavallaro (23/10/2003), Alessandra Galli Demin (05/02/1970), Giuliano Biasini.
Risultano invece ricoverati in ospedale: Leonardo Bove, Eleonora Palmieri (presso il nosocomio diSion), Antonio Lucia (presso l’ospedale di Losanna), Filippo Leone Grassi (presso l’ospedale di Losanna), Francesca Nota (presso l’ospedale di Zurigo), Manfredi Marcucci (presso l’ospedale di Sion), Talingdan Kian Kaiser.