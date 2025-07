"Chiesi all'Fbi di indagare su Trump". La nuova testimonianza sul caso Epstein

Non si placa il dibattito sui presunti rapporti tra Donald Trump e Jeffrey Epstein. Il presidente americano ha già fatto causa al Wall Street Journal per la notizia sulla presunta lettera con contenuti “osceni” inviata al finanziere pedofilo in occasione del suo cinquantesimo compleanno ma la guerra prosegue: la Casa Bianca ha infatti rimosso il quotidiano di proprietà Murdoch dal pool stampa che accompagnerà il tycoon nei suoi spostamenti, a cominciare dal viaggio in Scozia in programma il prossimo fine settimana. Una scelta legata alla “condotta falsa e diffamatoria” del giornale, ha confermato la portavoce Karoline Leavitt. Nel frattempo continuano a emergere voci e testimonianze, a partire da quella di Maria Farmer.

Secondo quanto riportato dal New York Times, la donna – che ha accusato Epstein e la sua complice Ghislaine Maxwell di averla aggredita sessualmente – ha affermato di aver chiesto due volte all’Fbi di indagare su Trump. La Farmer, infatti, sostiene di avere chiesto alle autorità e al Dipartimento di polizia di New York di indagare le persone nella cerchia del finanziere, incluso l’attuale capo della Casa Bianca. La prima richiesta risalirebbe al 1996, all’epoca aveva poco più di vent’anni, la seconda al 2006, quando venne nuovamente interrogata sul dossier Epstein.

Nel dialogo con il quotidiano newyorkese, la Farmer ha precisato di non avere "prove di illeciti penali" da parte delle persone che ruotavano attorno al finanziere condannato per reati sessuali e pedofilia, ma ha ribadito di aver suggerito alle forze dell'ordine di ampliare il loro raggio d'azione perché le attività di Epstein la turbavano. Oltre al tycoon, è stato citato anche Bill Clinton.

Per quanto concerne Trump, ha affermato di avere avuto un’interazione con lui nel 1995. La donna sarebbe stata convocata nell’ufficio di Epstein, situato in un palazzo di lusso a Manhattan, a tarda notte e sarebbe arrivata indossando dei pantaloncini da corsa. Trump, vestito in abito da lavoro, l’avrebbe fissata in un modo tale da metterla a disagio. A quel punto sarebbe intervenuto il finanziere: "No, no. Non è qui per te". La Farmer ha riferito inoltre di aver sentito un commento di Trump sulla sua età.

Dopo quell’episodio, nessun altro incontro “inquietante” con l’allora imprenditore, né atteggiamenti inappropriati con altre donne.

La versione della Farmer è stata stroncata senza mezzi termini dalla. “Vecchie fake news riciclate di primissima qualità" il commento del portavoce Steven Cheung. Ma questa nuova testimonianza potrebbe aumentare la pressione sul presidente.