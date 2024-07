"Chiesti 18 anni di carcere": futuro in bilico per il giornalista Usa detenuto in Russia

Ascolta ora 00:00 00:00

Evan Gershkovich, il giornalista del Wall Street Journal detenuto in Russia dal marzo dello scorso anno, rischia di dover scontare una condanna a 18 anni di carcere con l'accusa di spionaggio. Questo hanno chiesto i procuratori russi a un tribunale della regione di Sverdlovsk durante le arringhe conclusive del processo a porte chiuse e iniziato lo scorso 26 giugno. Alla prima udienza del processo, la corte si era aggiornata a metà agosto. Ma gli avvocati di Gershkovich avevano chiesto che la seconda udienza fosse anticipata. Nelle prossime ore è atteso il verdetto finale. Il reporter, il suo giornale e il governo degli Stati Uniti respingono al mittente ogni accusa.

Il caso è particolarmente delicato. Il corrispondente del Wall Street Journal ed ex reporter del Moscow Times è diventato il primo giornalista occidentale ad essere arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio dai tempi della Guerra Fredda, dopo essere stato fermato durante un viaggio di lavoro all'interno del Paese nel marzo 2023. Gli Stati Uniti considerano Gershkovich " ingiustamente detenuto ", il che significa che lo ritengono effettivamente un ostaggio politico. Allo stesso modo, il WSJ ha stroncato le accuse di spionaggio definendole " false ".

Dal canto suo il Cremlino sostiene di aver colto il giornalista " in flagrante ", ma nessuno ha fin qui reso pubblici i dettagli del suo caso. Il mese scorso, il procuratore generale russo aveva accusato Gershkovich di lavorare per la CIA e di " raccogliere informazioni segrete " sul produttore di carri armati Uralvagonzavod nella regione di Sverdlovsk, dove è stato arrestato.

Ma che cosa è successo davvero? E chi è il reporter arrestato dalle autorità russe? Andiamo con ordine. Gershkovich era il corrispondente da Mosca del quotidiano statunitense Wall Street Journal. In precedenza, ha lavorato per altre testate, come l'agenzia Afp e The Moscow Times, e ha anche scritto articoli per The New York Times e The Economist. L'agenzia russa Ria Novosti ha scritto che il giornalista sarebbe stato coinvolto nella raccolta di " informazioni segrete " su una società di difesa russa, e che contro di lui è stato aperto un procedimento penale per accuse di spionaggio.

Futuro in bilico

Il presidente russo Vladimir Putin ha lasciato intendere di essere aperto a uno scambio di prigionieri con gli Stati Uniti che coinvolga Gershkovich. Dopo l'apertura del processo il mese scorso, il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha affermato che i funzionari statunitensi " dovrebbero ancora considerare seriamente i segnali che hanno ricevuto a Washington attraverso i canali pertinenti ".

Certo è che le accuse che pendono sulla testa del reporter sono pesantissime. L'Fsb, poche ore dopo l'arresto, aveva confermato le indiscrezioni dei media. " Il Servizio di sicurezza federale della Federazione russa ha fermato le attività illegali del corrispondente dell'ufficio di Mosca del quotidiano americano The Wall Street Journal, accreditato presso il ministero degli Esteri russo, il cittadino statunitense Gershkovich Evan, classe 1991, sospettato di spionaggio nella interessi del governo americano ", scriveva il Centro per le pubbliche relazioni (Csp) dell'Fsb.

" È stato accertato che Evan Gershkovich, agendo su istruzioni della parte americana, stava raccogliendo informazioni che costituivano un segreto di stato sulle attività di una delle imprese del complesso militare-industriale russo.

Durante il tentativo di ottenere informazioni segrete, uno straniero è stato detenuto a Ekaterinburg", aveva quindi osservato l'Fsb, alludendo a un caso di spionaggio. Il giornalista rischia adesso di scontare una lunga condanna in Russia.