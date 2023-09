Choc negli Usa, adolescenti in auto uccidono un uomo e postano il video: "Colpiscilo!"

Orrore negli Stati Uniti, dove due ragazzi a bordo di un auto hanno investito e ucciso un uomo per poi postare il video sui social. L'adolescente che si trovava alla guida del mezzo è stato fermato con l'accusa di omicidio, mentre il compagno che era con lui non dovrebbe subire conseguenze, sebbene nel filmato lo si senta incitare l'amico. La notizia ha sconvolto l'intera nazione, soprattutto per la mancanza di umanità dimostrata dalla coppia di giovani.

Cosa è successo

Il terribile episodio si è verificato lo scorso 14 agosto, a Las Vegas. Intorno alle 6.00 del mattino il 64enne Andreas Probst, ex capo della polizia di Las Vegas ormai in pensione, stava percorrendo un tratto di strada con la sua bicicletta.

L'incidente mortale si è verificato nel nord-ovest della città (la North Tenaya Way, vicino alla West Centennial Parkway), quando il 17enne alla guida di una Hyundai Elantra del 2016 si è volutamente diretto verso il ciclista, incoraggiato dall'amico che viaggiava insieme a lui. Nel video choc, pubblicato successivamente sui social, si sente chiaramente il 17enne chiedere all'amico: " Pronto? " e l'altro rispondere, ridendo: " Sì, colpiscilo! ".

In pochi secondi avviene il brutale omicidio. Andreas Probst, impegnato nel suo giro in bici mattutino, viene travolto alle spalle e sbalzato in aria. Per lui non c'è nulla da fare, malgrado il tempestivo intervento dei soccorsi.

Il decesso e l'arresto del 17enne

Stando a quanto si apprende, Probst è stato portato d'urgenza all'University Medical Center, ma al nosocomio è stato solo confermato il decesso dell'uomo. Le autorità di Las Vegas si sono immediatamente messe sulle tracce del responsabile e in breve tempo sono arrivate al 17enne, che è stato arrestato. A quanto pare il giovane era un volto già noto alle forze dell'ordine per diversi casi di furto di auto. Il ragazzo è accusato di omicidio.

Non si sa nulla, invece, del compagno che si trovava con lui. La polizia lo starebbe ancora cercando, ma non è detto che anche per lui ci siano delle accuse, malgrado lo si senta incitare l'amico durante l'orribile impresa.

Il dolore della comunità

La comunità è comprensibilmente sotto choc. Ferisce la crudeltà e la totale assenza di empatia dei due ragazzi. Lo scorso 7 settembre alcuni cittadini si sono riuniti sulla scena dell'incidente per onorare Probst installando una bicicletta bianca sul posto dove ha perso la vita, così da poterlo ricordare. Alla piccola cerimonia erano presenti anche diversi poliziotti.