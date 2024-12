Tragedia in Olanda, condominio distrutto da un'esplosione: 20 vittime, altri sotto le macerie

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia questa mattina in Olanda, dove una violenta esplosione verificatasi all'interno di un condominio avrebbe tolto la vita a venti persone. Un evento terribile che ha sconvolto l'intero Paese. Intervenuto sui suoi canali social, il premier dei Paesi Bassi Dick Schoof ha espresso tutto il proprio dolore e sconcerto.

Il boato, poi l'incubo

Secondo quanto riferito dai media olandesi, l'esplosione è avvenuta intorno alle 6.15 della mattina di oggi, sabato 7 dicembre. La deflagrazione ha coinvolto un intero condominio sito nel quartiere Mariahoeve dell'Aia, sul Tarwekamp. I residenti del quartiere si sono stati sorpresi dal fortissimo fragore e quando hanno raggiunto il posto, insieme ai soccorsi, si sono trovati di fronte a uno spettacolo angosciante. L'esplosione ha squarciato un condominio di tre piani, distruggendo dai cinque ai sette appartamenti. La strada su cui si affacciava la palazzina era invasa dai detriti. Non solo. Era in corso anche un violento incendio.

"Sembrava un piccolo terremoto ", ha detto una donna che vive nella vicina Roggekamp ai microfoni di Nltimes. " Ho sentito l'intero edificio tremare. È terrificante per tutta l'Aia. Lo sento nel mio cuore ", ha aggiunto. Sono stati in molti a dichiarare di aver avvertito la terra tremare, proprio come se ci fosse stato un terremoto in corso.

Superato lo sconcerto iniziale, sono stati immediatamente contattati i soccorsi. Negli appartamenti coinvolti dall'esplosione vivevano famiglie e molte persone anziane. Stando alle prime informazioni rilasciate dalle autorità olandesi, sarebbero almeno venti le vittime.

I soccorsi

Secondo il portale online Regio15, è stato subito attivato il Codice 20 per sopperire all'emergenza. Moltissime le ambulanze accorse sul posto. I mezzi sono stati inviati anche da Rotterdam-Rijnmond, Hollands-Midden e Zuid-Holland Zuid. Mobilitate anche diverse unità dei vigili del fuoco, provenienti da Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Rijswijk, Wateringen, Honselersdijk, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer e De Lier.

I soccorritori hanno fatto il possibile per estrarre più persone possibili dalle macerie, impiegando anche le unità cinofile. " L'edificio è troppo instabile per entrare in questo momento. Quando sarà sicuro, schiereremo i cani da ricerca e inizieremo le operazioni di soccorso ", ha fatto sapere un portavoce dei vigili del fuoco. Nel corso della mattinata, l'incendio è poi stato sedato, ma viene comunque mantenuta la prudenza.

In questo momento i soccorsi si trovano ancora al lavoro, e le immagini della devastazione lasciano senza parole. " C'è un cratere gigante dove prima c'erano gli appartamenti. I danni sono incredibili: vetri e detriti sono ovunque e persino le auto parcheggiate sono state schiacciate dalle macerie che cadevano" , è la testimonianza di un fotografo.

La reazione delle autorità del Paese

"Sono sconvolto dalle terribili immagini del crollo di un appartamento all'Aia. I miei pensieri sono rivolti alle vittime, a tutte le persone coinvolte e ai soccorritori che stanno lavorando sul posto. Mi sono messo in contatto questa mattina con il sindaco Jan van Zanen di e gli ho offerto tutto l'aiuto necessario a nome del gabinetto ", ha scritto su X il premier dei Paesi Bassi, Dick Schoof.

A raggiungere la zona il sindaco Jan van Zanen, che ha visitato il sito insieme ad altri

funzionari. L'invito delle autorità ai residenti è quello di mantenere porte e finestre chiuse, dato la presenza ancora massiccia di fumo.

Gli inquirenti stanno ancora cercando di risalire alle cause dell'accaduto.