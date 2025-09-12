Choc in ospedale. Medico seda il paziente e va a fare sesso con l'infermiera

Una storia a dir poco incredibile quella avvenuta in un ospedale di Greater Manchester, in Inghilterra, dove un medico ha lasciato di punto in bianco la sala operatoria, e il paziente, per appartarsi con un'infermiera. I due sono stati ritrovati poco dopo in atteggiamenti decisamente intimi. Sul caso è stata naturalmente aperta un'inchiesta.

L'episodio, come riportato dalla stampa inglese, risale al 16 settembre 2023. Teatro dell'incresciosa vicenda è stato il Tameside Hospital, ospedale presso cui lavorava il dottor Suhail Anjum, anestesista di 44 anni. Stando alla ricostruzione fornita, quel giorno il medico doveva prendere parte a un intervento chirurgico programmato. L'operazione era in corso, il paziente era stato sedato, e per niente al mondo Anjum avrebbe dovuto allontanarsi dal suo posto. Invece, dopo aver chiesto a un'altra infermiera di sorvegliare il paziente, è sparito con un'altra infermiera. Prima di andare via, Anjum ha parlato di una "pausa conforto" . A comprendere cosa il medico intendesse con quelle parole è stato un altro dottore, che ha sorpreso Anjum e l'infermiera in un'altra sala operatoria, intenti a fare sesso.

Sembra che, in totale, l'anestesista sia rimasto lontano dall'intervento per circa 8 minuti. Richiamato all'ordine, ha fatto ritorno dal paziente ed ha ripreso il suo posto fino alla fine dell'operazione. Per fortuna, nonostante questo imbarazzante imprevisto, il paziente non ha riportato alcun danno, come evidenziato dalle cartelle cliniche. Rimane il fatto che il comportamento tenuto da Suhail Anjum sia da condannare e sanzionare, perché potenzialmente pericoloso, oltre che irrispettoso. Non si parla solo dei possibili danni che poteva riportare il paziente, ma anche del discredito gettato sul sistema sanitario.

Nel corso del processo che si sta tenendo a Manchester, il General Medical Council (GMC) ha parlato di comportamento " vergognoso ".

Il dottor Anjum non ha respinto le prove, e ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con l'Infermiera, che è stata indicata come "Infermiera C". L'uomo ha riconosciuto il potenziale pericolo delle sue azioni, e promesso che ciò non capiterà mai più.

Tuttavia ha cercato di accampare scuse, spiegando che in quel momento stava vivendo una situazione di fortedovuto a problemi di natura familiare.

L'udienza, avviata presso il Medical Practitioners Tribunal Service, è partita lo scorso 11 settembre 2025 e dovrebbe chiudersi entro il 17 settembre.