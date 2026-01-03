Cilia Flores: chi è la moglie di Maduro e perché era il vero "cervello" del regime

Catturata insieme al marito Nicolás Maduro, Cilia Adela Flores viene considerata un personaggio fondamentale della politica venezuelana, se non il vero e proprio "cervello politico" del sistema.

Nata a Tinaquillo il 15 ottobre 1956, la Flores è un avvocato divenuto famoso per aver difeso Hugo Chavez (1993) a seguito del tentato colpo di Stato. La donna ha una lunga carriera politica alle spalle. Definita dallo stesso Maduro Primera Combatiente, al posto di First Lady, come riconoscimento per il impegno nella rivoluzione bolivariana, è stata la prima donna a capo dell'Assemblea Nazionale, ricoprendo l'incarico di presidente dal 2006 al 2011. La Flores è stata anche Procuratrice Generale della Repubblica tra il 2012 e il 2013.

Cilia Flores e Nicolás Maduro si sposati ufficialmente nel 2013, a seguito dell'elezione di Maduro alla presidenza. La donna ha tre figli Walter, Yosser e Yoswal avuti in una precedente relazione con Walter Gavidia. Due suoi nipoti - Efraín Campo Flores e Franqui Flores de Freitas - sono stati arrestati nel 2015 e condannati negli USA per traffico di droga. I due sono stati poi liberati in occasione di uno scambio di prigionieri nel 2022.

La Flores viene da tempo tenuta d'occhio dagli Stati Uniti: è stata inserita nella