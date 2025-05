La Cina ha presentato un nuovo sommergibile: cosa sappiamo del "Blue Whale"

Ascolta ora 00:00 00:00

La Cina ha varato il primo sommergibile senza equipaggio ad alta velocità al mondo. Si chiama Blue Whale, è in grado di operare sott'acqua per 30 giorni, di resistere a condizioni meteorologiche estreme e lanciare razzi di ricerca. È lungo 11 metri, pesa 12 tonnellate e combina le funzioni di un mezzo di superficie ad alta velocità e quelle di un mezzo sottomarino. Varato nella città meridionale di Zhuhai, il nuovo jolly di Pechino segna un'importante passo in avanti del Paese nello sviluppo della tecnologia marittima.

Il nuovo sommergibile della Cina

Il Blue Whale, progettato teoricamente per uso civile, dovrebbe fornire un contributo significativo alla ricerca cinese sui tifoni. Secondo quanto riportato da Xinhua il sommergibile può raggiungere velocità di superficie fino a 36 nodi – simili a quelle di un cacciatorpediniere o di un siluro della Marina statunitense – e navigare per centinaia di chilometri prima di immergersi rapidamente fino a 60 metri sott'acqua per evitare le tempeste. In immersione, può rimanere immobile per oltre un mese, con le stesse capacità stealth di un sottomarino nucleare. Chen Dake, scienziato responsabile del progetto presso l'Accademia cinese delle scienze, ha spiegato che il lancio del mezzo rappresenta una pietra miliare nell'innovazione tecnologica marina indipendente della Cina, e che fornisce al suo Paese uno strumento strategico essenziale per l'esplorazione marina.

Wu Guosong, ingegnere capo del progetto presso l'azienda tecnologica Yunzhou, ha aggiunto un particolare non da poco: il sistema decisionale basato sull'intelligenza artificiale del mezzo utilizzerebbe algoritmi di apprendimento profondo, triplicando l'efficienza operativa in ambienti oceanici complessi rispetto ai controlli manuali. " Attraverso la pianificazione autonoma del percorso e la programmazione delle missioni, (il sommergibile ndr) può posizionarsi vicino alle traiettorie dei tifoni per dispiegare sensori meteorologici alimentati da razzi allo scopo di raccogliere dati oceanici e atmosferici critici ", ha dichiarato Wu.

Il Dragone punta su Blue Whale

In immersione, il Blue Whale può raggiungere una velocità di 4 nodi grazie a un sistema di propulsione avanzato che alterna idrogetti ad alta velocità e silenziosi sistemi di propulsione a fluido magnetico. Rivestimenti speciali contribuiscono a ridurre il rumore di funzionamento dell'imbarcazione al livello dell'ambiente oceanico, consentendo un monitoraggio idroacustico più accurato per la ricerca scientifica. " Può immergersi sott'acqua e rimanere sospeso staticamente per più di un mese, consentendo risposte rapide a compiti imprevisti ", ha proseguito Wu, sottolineando che il design versatile della nave le ha permesso di trasportare più di 20 tipi di carichi utili, tra cui attrezzature per rilievi meteorologici, mappatura subacquea, fotografia, campionamento dell'acqua e ispezioni di cavi e condotte sottomarine.

Un sistema sonar multifascio consente inoltre a Blue Whale di mappare i fondali marini ad alta risoluzione. Un profiler subacqueo può invece identificare depositi di petrolio, gas e ghiaccio combustibile. Durante le prove nel Mar Cinese Meridionale, la nave ha mappato 3.000 kmq in 15 giorni, cinque volte più velocemente delle navi da ricerca convenzionali.

La nave è dotata infine di unache comprende sensori della qualità dell'acqua, telecamere subacquee e rilevatori bioacustici per osservazioni in tempo reale di fenomeni ecologici.