"Passo significativo". La Cina crede nei talebani: nominato nuovo ambasciatore

Un incontro nel palazzo presidenziale di Kabul, con tanto di cerimonia a valorizzare la portata dell'evento. I talebani hanno dato il benvenuto al nuovo ambasciatore cinese in Afghanistan, Zhao Sheng, la cui nomina da parte di Pechino è stata definita dal ministro degli Esteri locale, Amir Khan Muttaqi, un " passo significativo " nelle relazioni tra i due Paesi. La Cina è tra le poche nazioni al mondo – tra cui Iran, Pakistan e Russia – ad aver mantenuto una presenza diplomatica sul territorio afghano, da quando i talebani hanno ripreso il potere nel 2021.

La cerimonia e l'ambasciatore cinese

L'evento è importante per almeno due ragioni. Innanzitutto, la Cina è diventata il primo Paese a nominare formalmente un nuovo ambasciatore in Afghanistan dai fatti verificatisi due anni fa. Dopo di che, è la prima volta, sempre dal 2021, che ad un ambasciatore a Kabul viene concesso un protocollo così sontuoso. I funzionari afghani hanno approfittato del contesto per sottolineare come l'arrivo del nuovo inviato cinese rappresenti un segnale per altre nazioni a farsi avanti e stabilire relazioni con il loro governo.

L'ufficio del portavoce dell'amministrazione talebana ha pubblicato le foto della richiamata cerimonia durante la quale il nuovo ambasciatore di Pechino è stato ricevuto da funzionari afghani, tra cui Akhund e il ministro degli Esteri ad interim, Muttaqi. Il precedente ambasciatore cinese in Afghanistan, Wang Yu, aveva assunto l’incarico nel 2019 e terminato il suo mandato il mese scorso. Ci sono altri diplomatici a Kabul, con il titolo di ambasciatori, ma tutti hanno assunto il loro incarico prima della presa del potere dei talebani.

" Questa è la normale rotazione dell'ambasciatore cinese in Afghanistan, ed è intesa a continuare a portare avanti il dialogo e la cooperazione tra Cina e Afghanistan. La politica della Cina nei confronti dell'Afghanistan è chiara e coerente ", ha affermato il ministero degli Esteri cinese in una nota.

I rapporti tra Cina e Afghanistan

" L'onorevole primo ministro dell'Emirato Islamico ha ringraziato la leadership cinese per la nomina del signor Zhao Sheng ad ambasciatore e ha espresso la speranza che questa nomina possa elevare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi a un livello più alto e l'inizio di un nuovo capitolo ", si legge in un comunicato del portavoce dei talebani, Zabiullah Mujahid. La nomina di Zhao è un " segnale per gli altri Paesi, che dovrebbero farsi avanti e interagire con l’emirato islamico. Dovremmo stabilire buone relazioni come risultato di buone interazioni e, con buone relazioni, possiamo risolvere tutti i problemi che ci troviamo davanti o che arriveranno in futuro ", ha quindi aggiunto.

Una dichiarazione rilasciata dall'ambasciata cinese in Afghanistan ha esortato la comunità internazionale a mantenere il dialogo e incoraggiare l'Afghanistan a mettere in atto un quadro politico inclusivo, adottare politiche moderate, combattere il terrorismo e sviluppare relazioni esterne amichevoli. Ricordiamo che la Cina non ha ancora esteso il riconoscimento diplomatico al governo dei talebani, dicendosi tuttavia pronta a rafforzare i legami soprattutto dal punto di vista commerciale.