Coldplay, sospesi dal lavoro gli amanti sorpresi dalla Kiss cam

Quella che è ormai diventata una vicenda di gossip internazionale si arricchisce ogni giorno di più di nuovi particolari: gli amanti beccati dalla Kiss cam sul maxischermo del Gillette Stadium di Boston durante il concerto dei Coldplay sono stati sospesi dalla loro attività lavorativa per l'indagine interna decisa dall'azienda Astronomer.

Andy Byron, l'amministratore delegato della società e Kristina Cabot, responsabile risorse umane, non potranno più recarsi in ufficio fino a quando non saranno decise le loro sorti. La coppia è diventata famosa e virale sul web dopo essere stati ripresi abbracciati e felici nel corso del concerto del gruppo musicale britannico. Astronomer ha pubblicato una nota su X dove spiega le motivazioni che riguardano i due amanti.

" Astronomer si impegna a rispettare i valori e la cultura che ci hanno guidato fin dalla nostra fondazione. Ci aspettiamo che i nostri leader stabiliscano standard di condotta e responsabilità. Il Consiglio di Amministrazione ha avviato un'indagine formale in merito a questa questione e a breve condivideremo ulteriori dettagli" . Una precisazione da parte di Astronomer riguarda anche la donna che nel video virale è sembrata imbarazzata e scambiata, in un primo momento, per un'altra dipendente dell'azienda. " Alyssa Stoddard non era presente all'evento e nessun altro dipendente è apparso nel video", spiega la comunicazione della società. " Andy Byron non ha rilasciato alcuna dichiarazione; tutte le notizie che affermano il contrario sono errate" .

Come riportato dal sito web americano Axios.com, soltanto nelle ultime 24 ore sono più di 22mila gli articoli scritti su Astronomer, novemila dei quali riguardanti Byron. I lettori che conoscono i dettagli della vicenda sarebbero decine di milioni come si trattasse del processo di Puff Daddy, la faida di Musk-Trump e la morte di Papa Francesco.

Per quanto riguarda le vicende "social" e familiari dei due amanti, si sa di più riguardo Byron: la moglie, Megan Kerrigan, non appena scoperto lo scandalo avrebbe immediatamente cancellato il cognome da sposata per poi sospendere il suo profilo Facebook. L'amministratore delegato, invece, sembra essere sparito dal suo profilo su Linkedin, il popolare social di lavoro.

Si sa meno sulle vicende personali della Kabot, quali siano cioè state le immediate ripercussioni: i media internazionali spiegano che la donna è sposata Andrew Cabot, amministratore delegato di un'azienda di alcolici e che il cognome da nubile è Stanek.

Astronomer is committed to the values and culture that have guided us since our founding. Our leaders are expected to set the standard in both conduct and accountability.



The Board of Directors has initiated a formal investigation into this matter and we will have additional… pic.twitter.com/rfrAQ5bygy