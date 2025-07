Lo "schiaffo" della moglie tradita al ceo beccato al concerto dei Coldplay. Chi è Megan Kerrigan

Andy Byron e Kristin Cabot sono già stati soprannominati "gli amanti dei Coldplay", anche se non sono chiare le circostanze. Sono le due persone che sono state riprese dalla kiss cam al concerto del gruppo inglese in Massachusetts e che, una volta resosi conto di essere inquadrate, hanno fatto di tutto per nascondersi. Ed è forse questo che li ha "incastrati", perché si sono mostrati in evidente imbarazzo: lui si è inchinato cercando di nascondersi tra il pubblico e lei si è voltata di spalle, tanto che pure Chris Martin si è reso conto di quanto stava accadendo e ci ha scherzato sopra. Sia Byron che Cabot pare abbiano (o avevano) dei coniugi a casa.

Megan Kerrigan è la moglie di Byron, Ceo della società Astronomer, start-up tech di grande successo. Fino a ieri aveva anche il cognome del marito nel suo profilo Facebook ma subito dopo lo scoppio dello scandalo lo ha cancellato, arrivando anche a sospendere il suo profilo social, probabilmente per le troppe richieste di amicizia e di messaggio. Kerrigan è un'insegnante che, attualmente, ricopre il ruolo di vicedirettrice per le ammissioni alla lower school e al programma "Hope Graham2 presso la nota Bancroft School. Kerrigan e Byron hanno due figli ma del loro rapporto coniugale si sa molto poco, perché sono sempre stati molto riservati e non hanno mai amato stare sotto i riflettori. Quell'inquadratura al concerto del Coldplay ha però cambiato tutto e non è chiaro cosa succederà ora dell loro matrimonio.

Cabot, la donna con la quale Byron è stato inquadrato, è Chief People Officer di Astronomer da novembre 2024. I due lavorano insieme, quindi, da meno di un anno e quando è stata assunta nella società, di lei Byron ha detto: " La leadership eccezionale di Kristin e la sua profonda competenza nella gestione dei talenti, nel coinvolgimento dei dipendenti e nell'ampliamento delle strategie per le risorse umane saranno essenziali per proseguire nel nostro rapido percorso ".

Così come gli altri protagonisti di questa strana vicenda, nemmeno lei ha rilasciato alcuna dichiarazione in queste ore. Probabilmente, nel caso in cui ci siano evoluzioni, potrebbero esserci dei comunicati nei prossimi giorni ma non è escluso che tutti tacciano e aspettino che passi la tempesta.