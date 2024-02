Colera sulla nave da crociera, 3mila persone bloccate al largo delle Mauritius

Crociera da incubo per gli sfortunati passeggeri della Norwegian Dawn, nave appartenente alla flotta della compagnia americana Norwegian Cruise Line. L'imbarcazione, che avrebbe dovuto compiere un tour dei Paesi dell'Africa meridionale, è stata bloccata al largo delle Mauritius dopo che a bordo sono stati riscontrati dei casi di colera. L'allarme è massimo, e per il momento nessuno è stato fatto scendere a terra.

Più di 3mila persone bloccate

Secondo quanto riferito sino ad ora, sono più di 3mila le persone a bordo della Norwegian Dawn. Si parla, nello specifico, di 2.184 passeggeri e 1.026 membri di equipaggio, per un totale di 3.210 persone. A quanto pare la nave è stata fermata alcuni giorni fa, dopo che si era avvicinata alle coste del Sud Africa per una sosta. Dopo essere scesi per fare un giro alle Mauritius, i passeggeri hanno fatto ritorno sull'imbarcazione e alcuni di loro hanno poi cominciato a sentirsi poco bene. Fra i sintomi riscontrati vomito e diarrea, chiari indizi di un'infezione di carattere gastro-intestinale.

Le persone con i sintomi sono state assistite dal personale medico a bordo e messe in isolamento. Sono stati poi disposti degli specifici esami utili a confermare la diagnosi di colera. Servono infatti delle verifiche effettuate a terra su dei campioni, ma tutto fa pensare all'infezione intestinale provocata dal batterio.

A scopo precauzionale, 15 persone sono messe in isolamento a bordo, e fra queste è presente anche un membro dell'equipaggio. Oltre a chi si trova in isolamento anche tutti gli altri passeggeri, e i membri dell'equipaggio, non hanno il permesso di scendere la nave. Tutti fermi sulla Norwegian Dawn, che avrebbe invece dovuto terminare il suo tour la scorsa domenica, cominciandone uno nuovo con altri turisti. Stando a quanto riportato, le autorità di Mauritius hanno negato alla nave la possibilità di attraccare a Port Louis, la capitale. Il timore è che possa altrimenti scatenarsi un'epidemia. I risultati dei test svolti sui campioni prelevati a bordo sono attesi per la giornata di domani.

Una questione di sicurezza