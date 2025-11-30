Colpite due petroliere della "flotta ombra" russa, l'Ucraina rivendica l'attacco

Sono attualmente in corso operazioni di emergenza a Vyshhorod, nella regione di Kiev, a seguito dell'attacco russo. La Russia ha colpito la città con dei droni, danneggiando numerosi edifici residenziali. Al momento sono state segnalate delle vittime: 19 persone ferite, tra cui dei bambini. Una persona ha perso la vita in questo attacco. Le mie condoglianze ai familiari e ai cari. Ci sono anche feriti nelle regioni di Dnipro e Kharkiv. Gli attacchi hanno colpito anche le regioni di Odessa, Sumy e Kherson. Durante la notte sono stati lanciati in totale 122 droni d'attacco e due missili balistici". Lo scrive sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Attacchi di questo tipo - sottolinea - avvengono ogni giorno. Solo questa settimana, i russi hanno utilizzato quasi 1.400 droni d'attacco, 1.100 bombe aeree guidate e 66 missili contro la nostra popolazione. Questo è esattamente il motivo per cui dobbiamo rafforzare la resilienza dell'Ucraina ogni singolo giorno". "I missili e i sistemi di difesa aerea sono essenziali, ma altrettanto cruciale è il lavoro attivo con i nostri partner per la pace. Abbiamo bisogno di soluzioni reali e affidabili che contribuiscano a porre fine a questa guerra. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando", conclude Zelensky.