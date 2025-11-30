Colpite due petroliere della "flotta ombra" russa, l'Ucraina rivendica l'attacco

Sono stati rivendicati dalle forze armate ucraine due differenti attacchi a delle petroliere turche vuote nel Mar Nero, la Virat e la Kairos, avvenute venerdì e ieri. Le navi, battenti bandiera gambiana, appartengono alla "flotta ombra" russa, che così aggira le sanzioni sul petrolio a Mosca.
Secondo Ankara, la Kairos era in rotta verso il porto russo di Novorossiysk, dove ha sede il terminal petrolifero colpito ieri da un attacco con droni marini che ha costretto allo stop alle operazioni."I droni navali Sea Baby modernizzati hanno colpito con successo le navi", ha detto una fonte del servizio di sicurezza ucraino Sbu. Intanto nella notte tra venerdì e ieri la Russia ha lanciato sull’Ucraina 36 missili e 600 droni che hanno procurato nella capitale Kiev un morto e 19 feriti.
Massiccio attacco russo nella regione di Kiev, un morto e 19 feriti
Sono attualmente in corso operazioni di emergenza a Vyshhorod, nella regione di Kiev, a seguito dell'attacco russo. La Russia ha colpito la città con dei droni, danneggiando numerosi edifici residenziali. Al momento sono state segnalate delle vittime: 19 persone ferite, tra cui dei bambini. Una persona ha perso la vita in questo attacco. Le mie condoglianze ai familiari e ai cari. Ci sono anche feriti nelle regioni di Dnipro e Kharkiv. Gli attacchi hanno colpito anche le regioni di Odessa, Sumy e Kherson. Durante la notte sono stati lanciati in totale 122 droni d'attacco e due missili balistici". Lo scrive sui social il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Attacchi di questo tipo - sottolinea - avvengono ogni giorno. Solo questa settimana, i russi hanno utilizzato quasi 1.400 droni d'attacco, 1.100 bombe aeree guidate e 66 missili contro la nostra popolazione. Questo è esattamente il motivo per cui dobbiamo rafforzare la resilienza dell'Ucraina ogni singolo giorno". "I missili e i sistemi di difesa aerea sono essenziali, ma altrettanto cruciale è il lavoro attivo con i nostri partner per la pace. Abbiamo bisogno di soluzioni reali e affidabili che contribuiscano a porre fine a questa guerra. Ringrazio tutti coloro che stanno aiutando", conclude Zelensky.
Colpite due petroliere della "flotta ombra" russa, Kiev rivendica
Sono stati rivendicati dalle forze armate ucraine due differenti attacchi a delle petroliere turche vuote nel Mar Nero, la Virat e la Kairos, avvenute venerdì e ieri. Le navi, battenti bandiera gambiana, appartengono alla "flotta ombra" russa, che così aggira le sanzioni sul petrolio a Mosca. Secondo Ankara, la Kairos era in rotta verso il porto russo di Novorossiysk, dove ha sede il terminal petrolifero colpito ieri da un attacco con droni marini che ha costretto allo stop alle operazioni. "I droni navali Sea Baby modernizzati hanno colpito con successo le navi", ha detto una fonte del servizio di sicurezza ucraino Sbu