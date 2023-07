Così il cane di Biden ha mandato in ospedale dieci agenti dei servizi segreti

Joe Biden ha un problema di nome Commander. Non si tratta di un piano militare o di un dossier segreto, ma del suo pastore tedesco di due anni. Secondo quanto riportato dal New York Post, l’amico a quattro zampe del presidente americano ha morso sette persone in un arco di quattro mesi. Secondo altre fonti, si è reso protagonista di almeno dieci incidenti. Non è la prima volta per il capo della Casa Bianca: un altro suo pastore tedesco, Major, è stato affidato ad amici di famiglia dopo aver attaccato diversi agenti dei servizi segreti nel 2021.

Affezionatissimo al suo padrone, Commander non è altrettanto amichevole con chi non fa parte della famiglia presidenziale. In uno degli incidenti sopra citati, un agente dei servizi segreti è finito in ospedale: l’episodio risale al 3 novembre del 2022, il pastore tedesco afferrò un braccio e una coscia del malcapitato, costretto a ricorrere alle cure dei sanitari. La vicenda è finita al centro di una conferenza stampa della Casa Bianca: la portavoce Karine Jean-Pierre ha confermato che i Biden stanno cercando una " soluzione ". Tra le alternative, la costruzione di uno spazio delimitato per evitare ulteriori incidenti.

Regalato a Biden dal fratello e dalla cognata, Commander è arrivato alla Casa Bianca per prendere il posto del già citato Major. Il pastore tedesco è stato protagonista di qualche siparietto social e i suoi video sono diventati virali. Ma ora l’animale deve fare i conti con la protesta del gruppo conservatore Judicial Watch. “La vicenda solleva domande fondamentali sul presidente Biden e sui servizi segreti” , le parole del presidente Tom Fitton: “Questo è un tipo speciale di follia e corruzione in cui un presidente permetterebbe al suo cane di attaccare e mordere ripetutamente il personale dei servizi segreti e della Casa Bianca. E invece di proteggere i suoi agenti, i servizi segreti hanno cercato di nascondere illegalmente documenti sull'abuso dei suoi agenti e ufficiali da parte della famiglia Biden”.