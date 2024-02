Commercio, innovazione e progresso: perché la Greater Bay Area è il motore economico della Cina

È una delle aree più economicamente dinamiche e vivaci della Cina. Si chiama Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA), ed è un cluster di molteplici città situato nella provincia meridionale del Guangdong. Il 18 febbraio ricorre il quinto anniversario dell'inaugurazione del piano di sviluppo della grande baia, e vale la pena accendere u riflettori su quest’area.

Il dinamismo della Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area

La GBA include nove città: Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen e Zhaoqing e due regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Negli ultimi cinque anni, i centri urbani della Greater Bay Area hanno visto progressi significativi nei trasporti, nell'efficienza doganale e nel commercio.

La provincia del Guangdong, in quanto principale provincia economica della Cina, rappresenta costantemente circa il 20 per cento delle importazioni e delle esportazioni totali del Paese. Hong Kong, riconosciuta come un nesso finanziario, marittimo e commerciale globale, si colloca invece tra le città più competitive a livello internazionale.

Nel frattempo, lo status di Macao come porto libero, con il suo regime a basse tasse e l'ampia rete commerciale, la colloca tra le economie più aperte del mondo, secondo l'OMC.

Il motore della Cina

Nel 2023, il commercio delle nove città continentali facenti parte della GBA ha raggiunto la cifra di 7,95 trilioni di yuan (1,12 trilioni di dollari), facendo registrare un aumento dello 0,4 per cento, pari al 19 per cento del valore totale delle importazioni e delle esportazioni nel Paese.

Durante le vacanze del Festival di Primavera, inoltre, il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, un progetto infrastrutturale strategico all'interno della GBA, ha battuto i record giornalieri di passeggeri.

Il porto di Zhuhai del ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao ha visto oltre 144.000 viaggi passeggeri in entrata e in uscita effettuati lo scorso martedì, segnando un nuovo massimo dalla sua apertura, hanno mostrato i dati ufficiali. Il ponte, come attraversamento marittimo bridge-and-tunnel più lungo del mondo, ha portato enormi opportunità e benefici economici alla regione.

Vale anche la pena ricordare che la Greater Bay Area eccelle nelle classifiche globali dei brevetti, leader in settori tecnologici come l'elettronica, il software e i prodotti farmaceutici tra altre industrie globali in evoluzione, sviluppandosi ulteriormente come un centro di innovazione fondamentale.

Alla Conferenza globale sulla promozione degli investimenti del 2023 a Guangzhou, 859 progetti hanno assicurato 2,24 trilioni di yuan di investimenti. In combinazione con i 2,5 trilioni di yuan del 2022, l'area ha attirato quasi 5 trilioni di yuan solo attraverso questi due eventi. Ecco perché la GBA può essere definito il motore economico della Cina.