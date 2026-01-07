Le Constellation, gli investimenti e i locali: cosa sappiamo degli affari dei Coniugi Moretti

Jacques Moretti e Jessica Maric sono indagati dalla Procura del Canton Vallese in Svizzera per la tragedia avvenuta a Crans-Montana nel loro locale Le Constellation la notte di Capodanno 2026. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente queste due figure. Un aspetto non trascurabile è anche quello finanziario. In che modo la coppia ha portata avanti i suoi affari a Crans-Montana?

Tutto, stando a quanto recentemente ricostruito, è cominciato nel 2011, poco dopo il loro matrimonio in Corsica. I due presero in affitto il locale Le Vieux Chalet a Lens, poco distante da Crans Montana, e lo trasformarono da ristorante a locanda chic. Fu un vero e proprio successo, che permise loro di essere conosciuti e fidelizzare clienti. I coniugi Moretti riuscirono a trovare le giuste amicizie, cominciando a muoversi negli ambienti che contavano. Il credito delle banche aveva poi permesso loro di acquistare Le Vieux Chalet oltre a una villa vista Cervino da 5 milioni di franchi.

Nel 2015, poi, la coppia arriva a Crans-Montana. Affittano Le Constel e La Petite Maison, una brasserie. Poi, dopo aver ristrutturato e riqualificato i locali hanno provveduto all'acquisto, sborsando ben 1 milione e mezzo di euro. Lo stabile venne trasformato in una discoteca senza tuttavia dovuta licenza.

Emergono poi altri dettagli decisamente più oscuri sui coniugi. Stando alle recenti rivelazioni, Jacques Moretti era finito dietro le sbarre con l'accusa di sfruttamento della prostituzione e rapimento. Fatti per cui è finito nei guai in Francia. Viene adesso considerato un uomo alla moda, attento a frequentare i circoli giusti. Forse, come ipotizza qualcuno, non è un caso che gli ultimi controlli di sicurezza al Le Constellation risalgano al lontano 2020.

Non solo. Pare che in quei momenti terribili, qualcuno abbia visto Jessica Moretti e suo figlio fuggire dal locale, senza preoccuparsi di aiutare i clienti che stavano rischiando la vita. Gli inquirenti stanno valutando di inserire anche l'accusa di omissione di soccorso, oltre quelle di omicidio colposo per negligenza, lesioni corporali per negligenza e incendio.

Ma cosa sappiamo dei Moretti? Lui ha 49 anni, ha origini corse, e vive nel Cantone Vallese da 10 anni. La moglie, 39enne, condivide con lui le origini corse, ma è cresciuta in Costa Azzurra. Condividono quattro società, di cui sono titolari al 50%: Le Constellation, Le Senso, Le Vieux Chalet 1978 e Le Constel. Oltre agli affari in Svizzera, Jessica Moretti è titolare di un'azienda a Cannes che si occupa della gestione di immobili.

Nello specifico si parla di Villa Ad'Alta in Rue Leon Noel, edifico che sorge a poca distanza da Promenade de la Croisette, iconico lungomare che si estende lungo la costa di Cannes. Si tratta di un condominio con più appartamenti affittabili.