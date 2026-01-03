I Moretti ai pm. "Nel locale tutto a norma"

I proprietari del "Le Constellation", il locale di Crans Montana teatro della strage di capodanno nella quale sono rimaste uccise 47 persone Sono Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie. La coppia, originaria della Corsica, è molto conosciuta nella località di vacanze svizzera. La donna si trovava nel locale quando è scoppiato il tragico incendio ed è rimasta ustionata ad un braccio mentre il marito si trovava in uno degli altri due locali di loro proprietà, un ristorante a Lens, nei pressi di Crans-Montana, Le Vieux Chalet, noto per le sue specialità corse. L'altro è "il senso", sempre in zona. Al momento i due sarebbero irrintracciabili, con parte della popolazione locale che li accusa di essere responsabili dell'accaduto, anche se le autorità svizzere informano che sono stati ascoltati dai pm che indagano sulla strage. "Il locale è stato ispezionato tre volte in dieci anni e tutto era stato fatto secondo gli standard", ha detto Jacques Moretti a la Tribune de Geneve. Secondo quanto riferito da Nice-Matin, la coppia ha fatto sapere di aver perso alcuni membri del personale e di essere "profondamente turbati per l'accaduto". I Moretti si sono trasferiti in Svizzera oltre 10 anni fa e avevano acquisito "Le Constellation" nel 2015, all'epoca in stato di abbandono, trasformandolo in un locale alla moda e molto frequentato soprattutto durante le feste. Il bar poteva accogliere fino a 300 persone all'interno e 40 all'aperto.

Jean-Thomas Filippini, un amico della coppia, è riuscito a mettersi in contatto con Jessica Moretti poco dopo la catastrofe. "Ho chiesto a Jessica se fossero vivi. Mi ha risposto di sì, dicendomi che era una tragedia... Sono una coppia di grandi lavoratori".